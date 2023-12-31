Transfermarkt составил топ-10 самых дорогих трансферов игроков из стран бывшего СССР в 2023 году

Популярный портал Transfermarkt на своем официальном сайте сделал список самых дорогих трансферов футболистов из стран бывшего Советского Союза в 2023 году.

Первую строчку в нем занимает украинец Михаил Мудрик, трансфер которого из «Шахтера» обошелся «Челси» в 70 млн евро.

За ним идет его соотечественник Илья Забарный, перешедший в «Борнмут» из киевского «Динамо» за € 22,7 млн. Замкнул тройку грузинский форвард Жорж Микаутадзе. Его траснфер из французского «Меца» обошелся «Аяксу» в € 16 млн.