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    Transfermarkt составил топ-10 самых дорогих трансферов игроков из стран бывшего СССР в 2023 году

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    Популярный портал Transfermarkt на своем официальном сайте сделал список самых дорогих трансферов футболистов из стран бывшего Советского Союза в 2023 году.

    Михаил Мудрик
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    Михаил Мудрик

    Первую строчку в нем занимает украинец Михаил Мудрик, трансфер которого из «Шахтера» обошелся «Челси» в 70 млн евро.

    За ним идет его соотечественник Илья Забарный, перешедший в «Борнмут» из киевского «Динамо» за € 22,7 млн. Замкнул тройку грузинский форвард Жорж Микаутадзе. Его траснфер из французского «Меца» обошелся «Аяксу» в € 16 млн.

    Топ-10 самых дорогих трансферов игроков из стран бывшего СССР в 2023 году:
    • 1. Михаил Мудрик (Украина, из «Шахтёра» в «Челси», € 70 млн).
    • 2. Илья Забарный (Украина, из киевского «Динамо» в «Борнмут», € 22,7 млн).
    • 3. Жорж Микаутадзе (Грузия, из «Метца» в «Аякс», € 16 млн).
    • 4. Арсен Захарян (Россия, из московского «Динамо» в «Реал Сосьедад», € 13 млн).
    • 5. Анатолий Трубин (Украина, из «Шахтёра» в «Бенфику», € 10 млн).
    • 6. Руслан Малиновский (Украина, из «Аталанты» в «Марсель», € 10 млн).
    • 7. Артём Довбик (Украина, из «Днепр-1» в «Жирону», € 7,75 млн).
    • 8. Олег Рябчук (Молдавия, из «Олимпиакоса» в «Спартак», € 6 млн).
    • 9. Виктор Цыганков (Украина, из киевского «Динамо» в «Жирону», € 5 млн).
    • 10. Бактиёр Зайнутдинов (Казахстан, из ЦСКА в «Бешикташ», € 4,5 млн).
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