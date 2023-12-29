В 22:00 29.12.2023 Уиган и Карлайл Юнайтед начнут матч в Первой Лиге Англии.

Уиган — Карлайл Юнайтед

Последний матч между собой: Карлайл Юнайтед — Уиган 1:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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