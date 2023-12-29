«Чемпионат»: Тунисец Грам хочет стать игроком ЦСКА, а не «Зенита»

Московскийнамерен на выходных принять решение о покупке тунисского защитника «Сфаксьена» сообщает «Чемпионат».

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Алаа Грам Фото: sport.tunisienumerique.com

«Армейцы» взяли паузу в переговорах, так как хотят понять, как обстоит дело с возвращением в строй Игоря Дивеева и посмотреть внимательнее за прогрессом другого игрока обороны Матвея Лукина, который на финише сезона стал выходить в стартовом составе.

Сообщается, что 22-летний тунисец намерен перейти в ЦСКА, отказав петербургскому «Зениту» и ряду европейских клубов, которые также им интересуются.

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В этом сезоне Алаа Грам сыграл за «Сфаксьен» 10 матчей, забил 3 гола. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года. На Transfermarkt его стоимость составляет 1,2 млн евро. Также стоит отметить, что на счету 22-летнего защитника есть два матча за сборную Туниса.