1-й таймНаполи — МонцаОнлайн
ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Хвича Кварацхелия«Наполи» — «Монца». Онлайн
  • 15:30
    • Официально: «Реал» продлил контракт с Анчелотти
  • 18:39
    • «Ростов» покупает Роналдо
  • 18:14
    • Анчелотти: Мы с «Реалом» отправляемся за новыми победами
  • 17:47
    • «Зенит-Казань» уверенно победил «Нефтяник» в Суперлиге
  • 14:57
    • «Нефтехимик» одержал волевую победу над «Адмиралом» в матче КХЛ
    Все новости спорта

    «Чемпионат»: Тунисец Грам хочет стать игроком ЦСКА, а не «Зенита»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Трансферы РПЛ Футбол России ЦСКА Зенит
    Московский ЦСКА намерен на выходных принять решение о покупке тунисского защитника «Сфаксьена» Алаа Грама, сообщает «Чемпионат».

    Алаа Грам
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Алаа Грам

    «Армейцы» взяли паузу в переговорах, так как хотят понять, как обстоит дело с возвращением в строй Игоря Дивеева и посмотреть внимательнее за прогрессом другого игрока обороны Матвея Лукина, который на финише сезона стал выходить в стартовом составе.

    Сообщается, что 22-летний тунисец намерен перейти в ЦСКА, отказав петербургскому «Зениту» и ряду европейских клубов, которые также им интересуются.

    Календарь и таблица РПЛ

    В этом сезоне Алаа Грам сыграл за «Сфаксьен» 10 матчей, забил 3 гола. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года. На Transfermarkt его стоимость составляет 1,2 млн евро. Также стоит отметить, что на счету 22-летнего защитника есть два матча за сборную Туниса.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Интер» вновь победит?
  • «Дженоа» — «Интер». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • Хватит ли командам 90 минут?
  • «Галатасарай» — «Фенербахче». Прогноз и ставки
  • 3.40
    •
  • Сможет ли «Фиорентина» одолеть «Торино»?
  • «Фиорентина» — «Торино». Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.43
  • Экспресс дня 29 декабря
  • Сегодня в 22:45
    •  2.05
  • Прогноз на матч Дженоа — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  3.40
  • Прогноз на матч Галатасарай — Фенербахче
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.15
  • Прогноз на матч Фиорентина — Торино
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Ювентус — Рома
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.95
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Бернли
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Ноттингем Форест — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  1.96
  • Прогноз на матч Милан — Сассуоло
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Шеффилд Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры