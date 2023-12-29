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    «Зенит» пытается перехватить у ЦСКА защитника сборной Туниса

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    Защитник сборной Туниса и «Сфаксьена» Алаа Грам может продолжить карьеру в чемпионате России.

    Алаа Грам
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    Алаа Грам

    По информации журналиста Ивана Карпова, с недавних пор Грама хочет приобрести не только ЦСКА, но и «Зенит».

    Источник отмечает, что «армейцы» готовы заплатить за 22-летнего футболиста 1,8 миллиона евро.

    «Зенит» предлагает за Алаа полтора миллиона евро. При этом санкт-петербургский клуб планирует сразу отправить игрока в аренду.

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    • Помимо российских клубов, «Сфаксьен» получил предложение по Граму из французской Лиги 1.

    Transfermarkt оценивает стоимость Грама в 800 тысяч евро.

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