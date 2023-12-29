«Зенит» пытается перехватить у ЦСКА защитника сборной Туниса

Защитник сборной Туниса и «Сфаксьена»может продолжить карьеру в чемпионате России.

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Алаа Грам Фото: instagram.com/ala_ghram_officiel/

По информации журналиста Ивана Карпова, с недавних пор Грама хочет приобрести не только ЦСКА, но и «Зенит».

Источник отмечает, что «армейцы» готовы заплатить за 22-летнего футболиста 1,8 миллиона евро.

«Зенит» предлагает за Алаа полтора миллиона евро. При этом санкт-петербургский клуб планирует сразу отправить игрока в аренду.

Помимо российских клубов, «Сфаксьен» получил предложение по Граму из французской Лиги 1.

Transfermarkt оценивает стоимость Грама в 800 тысяч евро.