«Зенит» пытается перехватить у ЦСКА защитника сборной Туниса

Алаа Грам Фото: instagram.com/ala_ghram_officiel/
По информации журналиста Ивана Карпова, с недавних пор Грама хочет приобрести не только ЦСКА, но и «Зенит».
Источник отмечает, что «армейцы» готовы заплатить за 22-летнего футболиста 1,8 миллиона евро.
«Зенит» предлагает за Алаа полтора миллиона евро. При этом санкт-петербургский клуб планирует сразу отправить игрока в аренду.
Помимо российских клубов, «Сфаксьен» получил предложение по Граму из французской Лиги 1.
Transfermarkt оценивает стоимость Грама в 800 тысяч евро.