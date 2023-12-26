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    Источник: За Кварацхелией следят топ-клубы АПЛ

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    Хавбек итальянского «Наполи» Хвича Кварацхелия находится на карандаше у четырех клубов АПЛ и французского «ПСЖ», сообщает журналист Экрем Конур.

    Хвича Кварацхелия и Жозе Моуринью
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    Хвича Кварацхелия и Жозе Моуринью

    Из числа английских клубов на грузинского полузащитника претендуют «Арсенал», «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Ливерпуль».

    Напомним, что Хвича Кварацхелия стал футболистом итальянского «Наполи» за € 13,3 млн в марте 2022 года и в первый же год привел свой клуб к победе в Серии А.

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    • В этом сезоне грузинский полузащитник провел за за неаполитанцев 23 матча, забил 5 голов и отдал 5 результативных передач. Сейчас рыночная цена Кварацхелии составляет € 80 млн.

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