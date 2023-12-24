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    Пиоли останется в «Милане» как минимум до конца сезона

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    «Милан» не уволит главного тренера Стефано Пиоли до конца сезона, сообщает La Gazzetta dello Sport.

    Стефано Пиоли
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    Стефано Пиоли

    По данным источника, ключевые игроки «Милана» высказались против смены тренера по ходу сезона. Руководство клуба решило прислушаться к лидерам команды.

    Предполагается, что Пиоли продолжит работу как минимум до конца сезона. При этом владельцы «Милана» также рассматривают вариант с назначением Антонио Конте.

    Еще одним претендентом на пост главного тренера «Милана» является Иньяцио Абате, который в настоящее время возглавляет «молодежку» «россонери».

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    • «Милан» занимает третье место в турнирной таблице итальянской Серии А после 17 туров.

    Напомним, «Милан» занял третье место в группе и не смог выйти в плей-офф Лиги чемпионов.

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