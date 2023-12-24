Пиоли останется в «Милане» как минимум до конца сезона

«Милан» не уволит главного тренерадо конца сезона, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, ключевые игроки «Милана» высказались против смены тренера по ходу сезона. Руководство клуба решило прислушаться к лидерам команды.

Предполагается, что Пиоли продолжит работу как минимум до конца сезона. При этом владельцы «Милана» также рассматривают вариант с назначением Антонио Конте.

Еще одним претендентом на пост главного тренера «Милана» является Иньяцио Абате, который в настоящее время возглавляет «молодежку» «россонери».

«Милан» занимает третье место в турнирной таблице итальянской Серии А после 17 туров.

Напомним, «Милан» занял третье место в группе и не смог выйти в плей-офф Лиги чемпионов.