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    Клаудиньо: Буду рад играть за «Палмейрас» и «Фламенго»

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    Хавбек «Зенита» Клаудиньо отметил, что рад присоединиться к таким командам, как «Палмейрас» и «Фламенго».

    Клаудиньо
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    Клаудиньо

    «Моё будущее? У меня есть контракт с "Зенитом", рассчитанный до 2027 года. На текущий момент я хочу провести праздники с моей семьёй и друзьями. Никаких конкретных предложений мне не приходило. Но если вдруг они появятся, то для меня будет большой честью поиграть за такие большие клубы, особенно если они заинтересованы в моих услугах, так что, если это произойдёт, думаю, это будет хорошим вариантом продолжения моей карьеры», — приводит слова Клаудиньо ISTOE Esportes.

    26-летний Клаудиньо играет за «Зенит» с августа 2021 года. В нынешнем сезоне футболист провел 25 матчей во всех турнирах, забил 4 мяча и сделал 4 голевые передачи.

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