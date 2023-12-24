Клаудиньо: Буду рад играть за «Палмейрас» и «Фламенго»

Хавбек «Зенита»отметил, что рад присоединиться к таким командам, как

«Моё будущее? У меня есть контракт с "Зенитом", рассчитанный до 2027 года. На текущий момент я хочу провести праздники с моей семьёй и друзьями. Никаких конкретных предложений мне не приходило. Но если вдруг они появятся, то для меня будет большой честью поиграть за такие большие клубы, особенно если они заинтересованы в моих услугах, так что, если это произойдёт, думаю, это будет хорошим вариантом продолжения моей карьеры», — приводит слова Клаудиньо ISTOE Esportes.

26-летний Клаудиньо играет за «Зенит» с августа 2021 года. В нынешнем сезоне футболист провел 25 матчей во всех турнирах, забил 4 мяча и сделал 4 голевые передачи.