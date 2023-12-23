В 20:00 23.12.2023 Верона и Кальяри начнут матч в итальянской Серии А.

Верона — Кальяри

Последний матч между собой: Кальяри — Верона 1:2 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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Прогноз на матч

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Верона» — «Кальяри» с предлагаемым коэффициентом для ставки 3.42 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:2. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 2:2.

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