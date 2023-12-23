«Верона»
Эта команда нынешний сезон проводит крайне неудовлетворительно. «Верона» пасется в зоне вылета, находясь на 19 месте.
Главным бичом веронцев является слабая реализация. В 16 поединках игроки команды забили всего 13 мячей.
Коэффициенты матча Верона — Кальяри
В своем предыдущем поединке «Верона» потерпела поражение. На выезде команда минимально уступила «Фиорентине».
Матчи с «Кальяри» для команды традиционно проходят продуктивно. Из пяти последних очных поединков выиграно два при одной коллизии.
И уж наверняка «Верона» будет стремиться добыть победу. Тем паче, соперник многовато пропускает, да и мотивация выбраться из опасной зоны у хозяев огромная.
«Кальяри»
Эта команда в нынешнем сезоне выступает весьма скромно. «Кальяри» пребывает на 16 месте, опережая опасную зону на один балл.
А вот оборона выглядит крайне проблематично. В 16 матчах чемпионата Италии пропущено уже 29 мячей.
Свой последний поединок команда провела неудачно. «Кальяри» дал бой «Наполи», однако с итоге уступил (1:2).
А вот до того команда переиграла «Сассуоло» (2:1). Да и вообще, сардинцы явно не блещут стабильностью результатов.
Наверняка «Кальяри» не собирается лишь отсиживаться в тылах. Гости явно постараются разжиться заветными баллами.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Вероны» предлагают — 2.44.
На викторию «Кальяри» дают — 3.19, ничья оценена — в 3.42.
Обе команды нестабильны, да и в атаке не преуспевают, так что
Наш прогноз — Ничья. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.42. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.15.