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    В Вероне победителя не будет?

    «Верона» — «Кальяри». Ставка (к. 3.42) и прогноз на футбол, Серия А, 23 декабря 2023 года

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    «Верона» сыграет на своем поле с «Кальяри» в рамках 17-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 23 декабря, начало — в 20:00 мск. «Верона» — «Кальяри»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Италия. Серия А 23 Декабря 2023 года
    Верона
  • Верона
    •  Верона 20:00 Кальяри Кальяри
  • Кальяри
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    «Верона»

    Эта команда нынешний сезон проводит крайне неудовлетворительно. «Верона» пасется в зоне вылета, находясь на 19 месте.

    Главным бичом веронцев является слабая реализация. В 16 поединках игроки команды забили всего 13 мячей.

    Коэффициенты матча Верона — Кальяри

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  • 2.403.303.15Бонус$9500
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    В своем предыдущем поединке «Верона» потерпела поражение. На выезде команда минимально уступила «Фиорентине».

    Все прогнозы на Серию А

    Матчи с «Кальяри» для команды традиционно проходят продуктивно. Из пяти последних очных поединков выиграно два при одной коллизии.

    И уж наверняка «Верона» будет стремиться добыть победу. Тем паче, соперник многовато пропускает, да и мотивация выбраться из опасной зоны у хозяев огромная.

    «Кальяри»

    Эта команда в нынешнем сезоне выступает весьма скромно. «Кальяри» пребывает на 16 месте, опережая опасную зону на один балл.

    А вот оборона выглядит крайне проблематично. В 16 матчах чемпионата Италии пропущено уже 29 мячей.

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    • Свой последний поединок команда провела неудачно. «Кальяри» дал бой «Наполи», однако с итоге уступил (1:2).

    А вот до того команда переиграла «Сассуоло» (2:1). Да и вообще, сардинцы явно не блещут стабильностью результатов.

    Наверняка «Кальяри» не собирается лишь отсиживаться в тылах. Гости явно постараются разжиться заветными баллами.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Вероны» предлагают — 2.44.

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    На викторию «Кальяри» дают — 3.19, ничья оценена — в 3.42.

    Обе команды нестабильны, да и в атаке не преуспевают, так что вполне можно спрогнозировать мировой исход.

    Наш прогноз — Ничья. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.42. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.15.

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    «Верона» — «Кальяри»: прогноз, ставка (3.42), статистика, коэффициенты матча 23.12.2023. Прогнозы на футбол. В Вероне победителя не будет?
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