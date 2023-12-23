«Верона» сыграет на своем поле с «Кальяри» в рамках 17-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 23 декабря, начало — в 20:00 мск. «Верона» — «Кальяри»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Верона»

Эта команда нынешний сезон проводит крайне неудовлетворительно. «Верона» пасется в зоне вылета, находясь на 19 месте.

Главным бичом веронцев является слабая реализация. В 16 поединках игроки команды забили всего 13 мячей.

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В своем предыдущем поединке «Верона» потерпела поражение. На выезде команда минимально уступила «Фиорентине».

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Матчи с «Кальяри» для команды традиционно проходят продуктивно. Из пяти последних очных поединков выиграно два при одной коллизии.

И уж наверняка «Верона» будет стремиться добыть победу. Тем паче, соперник многовато пропускает, да и мотивация выбраться из опасной зоны у хозяев огромная.

«Кальяри»

Эта команда в нынешнем сезоне выступает весьма скромно. «Кальяри» пребывает на 16 месте, опережая опасную зону на один балл.

А вот оборона выглядит крайне проблематично. В 16 матчах чемпионата Италии пропущено уже 29 мячей.

Свой последний поединок команда провела неудачно. «Кальяри» дал бой «Наполи», однако с итоге уступил (1:2).

А вот до того команда переиграла «Сассуоло» (2:1). Да и вообще, сардинцы явно не блещут стабильностью результатов.

Наверняка «Кальяри» не собирается лишь отсиживаться в тылах. Гости явно постараются разжиться заветными баллами.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Вероны» предлагают — 2.44.

На викторию «Кальяри» дают — 3.19, ничья оценена — в 3.42.

Обе команды нестабильны, да и в атаке не преуспевают, так что вполне можно спрогнозировать мировой исход .

Наш прогноз — Ничья. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.42. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.15.