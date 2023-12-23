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    «Болонья» одолела «Аталанту», «Торино» и «Удинезе» сыграли вничью

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    Завершились сразу два матча 17-го тура итальянской Серии А.

    Льюис Фергюсон
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    Льюис Фергюсон

    В одном из них «Болонья» в родных стенах переиграла «Аталанту» со счетом 1:0. Автором единственного гола стал Льюис Фергюсон, которому ассистировал Рикардо Орсолини.

    Футбол. Италия. Серия А
    Болонья — Аталанта 1:0
    Гол: 1:0 Льюис Фергюсон (86') Болонья: Лукаш Скорупски, Стефан Пош, Сэм Бёкема, Риккардо Калафьори, Джон Лукуми, Алексис Салемакерс (Риккардо Орсолини, 75'), Ремо Фройлер, Никола Моро (Giovanni Fabbian, 46'), Льюис Фергюсон, Дан Ндой (Кацпер Урбаньски, 45'), Джошуа Зиркзее (Михел Эбишер, 89') Аталанта: Эдерсон, Марко Карнесекки, Маттео Руджери (Давиде Дзаппакоста, 67'), Ханс Хатебур, Зеад Колашинац (Марио Пашалич, 72'), Берат Джимсити, Джорджио Скальвини, Шарль Де Кетеларе (Луис Мурьель, 67'), Теун Коопмейнерс (Алексей Миранчук, 85'), Мартен де Рон, Адемола Лукман (Джанлука Скамакка, 72') Предупреждения: Gian Piero Gasperini (26'), Стефан Пош (30'), Мартен де Рон (69'), Ремо Фройлер (70'), Давиде Дзаппакоста (79'), Ханс Хатебур (88'), Джанлука Скамакка (90 + 5')

    Победа позволила «Болонье» набрать 31 пункт и подняться на четвертое место в турнирной таблице. У «Аталанты» осталось 26 баллов и седьмая строчка.

    Календарь и таблица Серии А

    В параллельной игре «Торино» и «Удинезе» сыграли вничью 1:1. На гол Ойера Зарраги хозяева ответили точным ударом Ивана Илича.

    Футбол. Италия. Серия А
    Торино — Удинезе 1:1
    Голы: 0:1 Ойер Саррага (81'), 1:1 Иван Илич (88') Торино: Ваня Милинкович-Савич, Алессандро Буонджорно, Рикардо Родригес, Брандон Соппи (Мергим Войвода, 59'), Адриен Тамез, Самуэле Риччи, Иван Илич, Валентин Лацаро (Янн Карамо, 86'), Никола Влашич (Неманья Радоньич, 75'), Антонио Санабрия, Дуван Сапата Удинезе: Марко Сильвестри, Фести Эбоселе (Исаак Саксесс, 78'), Неуэн Перес, Жоау Феррейра, Роберто Перейра, Ассан Камара (Кингсли Эхизибуэ, 71'), Санди Ловрич (Адам Масина, 90'), Уолас, Лазар Самарджич (Ойер Саррага, 71'), Лоренцо Лукка (Флорьян Товен, 78'), Thomas Kristensen Предупреждения: Ассан Камара (48'), Антонио Санабрия (53'), Лоренцо Лукка (75'), Мергим Войвода (90 + 2')

    «Торино» теперь имеет в своем активе 24 очка и идет десятым. «Удинезе» (14 баллов) — шестнадцатый.

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