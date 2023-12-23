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    Рома — Наполи смотреть онлайн

    23.12.2023 в 22:45 начнется матч в чемпионате Италии по футболу Рома — Наполи

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    В 22:45 23.12.2023 Рома и Наполи начнут матч в чемпионате Италии по футболу.

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    Рома — Наполи

    Последний матч между собой: Наполи — Рома 2:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Рома» — «Наполи» с предлагаемым коэффициентом для ставки 3.20.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Рома»).

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