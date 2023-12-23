«Рома» сыграет на своем поле с «Наполи» в рамках 17-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 23 декабря, начало — в 22:45 мск. «Рома» — «Наполи»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Рома»

«Жёлто-красные» начали сезон не очень успешно, но в последнее время набирают обороты. В шестнадцати матчах Серии А римский коллектив добыл семь побед, четырежды сыграл вничью и пять раз проиграл. Команда из Рима смогла 28 раз поразить ворота соперника, а в свои пропустила 19 мячей.

В итоге римляне смогли набрать 25 очков и располагаются на восьмом месте в турнирной таблице. Команда из столицы Италии уже на шестнадцать баллов отстает от лидирующего «Интера», но всего на три — от четвертой «Болоньи». Столичный коллектив должен бороться за позицию в зоне Лиги чемпионов.

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В Лиге Европы «волшебная» выиграла четыре игры, один раз уступила и один раз сыграла вничью. Финалисты прошлого сезона второго по престижности клубного турнира Старого Света в итоге стали вторыми в группе со «Славией», «Серветтом» и «Шерифом» и пробились в плей-офф, где сыграют против «Фейеноорда».

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В последних играх «Рома» проиграла «Болонье» (0:2) и сыграла вничью с «Фиорентиной» (1:1), а до этого переиграла «Сассуоло» (2:1) и «Удинезе» (3:1). Перед этим же подопечные Жозе Моуринью поделили очки с «Лацио» (0:0) и победили «Лечче» (2:1).

«Наполи»

Действующие чемпионы Италии, вероятно, не смогут защитить свой титул. В настоящий момент неаполитанский коллектив имеет в своем активе 27 набранных пунктов в шестнадцати поединках. В настоящий момент команда располагается лишь на пятой строчке в турнирной таблице.

Неаполитанцы уже намного отстают от лидирующего «Интера» и от второго «Ювентуса», но всего один балл их отделяет от зоны Лиги чемпионов. «Голубые» смогли 28 раз поразить ворота соперников, а в свои пропустили девятнадцать мячей.

«Адзурри» также продолжают борьбу в Лиге чемпионов, где заняли второе место в группе с «Реалом», «Брагой» и «Унионом», набрав 10 очков с отставанием в восемь баллов от мадридского коллектива. Следующим соперником станет «Барселона». А вот из Кубка Италии коллектив вылетел, среди недели крупно уступив «Фрозиноне» (0:4).

В последней игре «Наполи» переиграл «Кальяри» (2:1), а до этого уступил «Ювентусу» (0:1) и «Интеру» (0:3), но одолел «Аталанту» (2:1). Перед этим подопечные Вальтера Маццари сенсационно проиграли «Эмполи» (0:1).

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Наполи» предлагают поставить за 2.60.

На викторию «Ромы» дают 2.95, ничья оценена в 3.20.

Поставим на то, что команды не смогут выявить сильнейшего.

Также сделаем ставку на то, что команды смогут обменяться забитыми мячами.