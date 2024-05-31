Нидерланды (жен)
Турнирное положение: Нидерланды на данный момент находятся в квартете на 3-м месте. У команды три очка по итогам двух матчей. Команда забила один гол и пропустила два.
Последние матчи: В предыдущем матче Нидерланды добились успеха. Команда взяла верх над Норвегией со счетом 1:0.
5 апреля у оранжевых была осечка в противостоянии с Италией. Нидерланды проиграли 0:2.
Не сыграют: все ведущие игроки в строю.
Состояние команды: Нидерланды сейчас идут лишь на 3-й строчке. Команде нужно срочно исправлять ситуацию.
В предстоящей встрече букмекеры считают фаворитом оранжевых. Скорее всего, сенсации не случится. Нидерландам очень нужна победа.
Финляндия (жен)
Турнирное положение: после двух туров Финляндия (жен) набрала три очка и делит 1-4 места в группе А1 с еще тремя командами, имеющими такие же показатели.
Последние матчи: Финки в первом туре разочаровали фанатов. Команда пропустила четыре гола в противостоянии с Норвегией.
Во втором туре Финляндия смогла реабилитироваться. Была одержана победа над Италией со счетом 2:1.
Не сыграют: сборная подошла без потерь.
Состояние команды: У Финляндии мало шансов добиться успеха. Сборная Голландии выглядит безоговорочным фаворитом предстоящего матча.
Последний раз команды сыграли 2 июля 2022 года в товарищеском матче. Тогда Нидерланды взяли верх над финками со счетом 2:0.
Статистика для ставок
- В 2022 году Нидерланды обыграли Финляндию со счетом 2:0
- У Финляндии после двух встреч разница 2-5
- Нидерланды после двух матчей имеют разницу 1-2
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу Нидерланды (жен) дают 1.20, а на Финляндию (жен) — 9.40, ничью букмекеры оценивают в 6.20.
Тотал меньше 2,5 идет за 2.20, а тотал больше 2,5 можно взять за 1.60.
- 1.90Кремонезе — Венеция: прогноз и ставкаСегодня в 21:30
- 2.18Сент-Этьен — Мец: прогноз и ставкаСегодня в 21:30
- 3.40Англия (жен: прогноз и ставкаЗавтра в 22:00
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Прогноз: У Нидерландов лишь три очка по итогам двух встреч. Оранжевые нацелены одержать уверенную победу и пройти дальше.
Ставка: победа Нидерландов (жен) с форой (-1.5) за 1.70.
Прогноз: также можно рассмотреть вариант, что смогут забить обе команды.
Ставка: обе забьют за 2.07.