31 мая в отборочном матче чемпионата Европы по футболу среди женщин сыграют Нидерланды (жен) и Финляндия (жен). Начало игры — в 21:45 мск. Нидерланды (жен) — Финляндия (жен): ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Нидерланды (жен)

Турнирное положение: Нидерланды на данный момент находятся в квартете на 3-м месте. У команды три очка по итогам двух матчей. Команда забила один гол и пропустила два.

Последние матчи: В предыдущем матче Нидерланды добились успеха. Команда взяла верх над Норвегией со счетом 1:0.

5 апреля у оранжевых была осечка в противостоянии с Италией. Нидерланды проиграли 0:2.

Не сыграют: все ведущие игроки в строю.

Состояние команды: Нидерланды сейчас идут лишь на 3-й строчке. Команде нужно срочно исправлять ситуацию.

В предстоящей встрече букмекеры считают фаворитом оранжевых. Скорее всего, сенсации не случится. Нидерландам очень нужна победа.

Финляндия (жен)

Турнирное положение: после двух туров Финляндия (жен) набрала три очка и делит 1-4 места в группе А1 с еще тремя командами, имеющими такие же показатели.

Последние матчи: Финки в первом туре разочаровали фанатов. Команда пропустила четыре гола в противостоянии с Норвегией.

Все прогнозы на футбол

Во втором туре Финляндия смогла реабилитироваться. Была одержана победа над Италией со счетом 2:1.

Не сыграют: сборная подошла без потерь.

Состояние команды: У Финляндии мало шансов добиться успеха. Сборная Голландии выглядит безоговорочным фаворитом предстоящего матча.

Последний раз команды сыграли 2 июля 2022 года в товарищеском матче. Тогда Нидерланды взяли верх над финками со счетом 2:0.

Статистика для ставок

В 2022 году Нидерланды обыграли Финляндию со счетом 2:0

У Финляндии после двух встреч разница 2-5

Нидерланды после двух матчей имеют разницу 1-2

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу Нидерланды (жен) дают 1.20, а на Финляндию (жен) — 9.40, ничью букмекеры оценивают в 6.20.

Тотал меньше 2,5 идет за 2.20, а тотал больше 2,5 можно взять за 1.60.

Прогноз: У Нидерландов лишь три очка по итогам двух встреч. Оранжевые нацелены одержать уверенную победу и пройти дальше.

Ставка: победа Нидерландов (жен) с форой (-1.5) за 1.70.

Прогноз: также можно рассмотреть вариант, что смогут забить обе команды.

Ставка: обе забьют за 2.07.