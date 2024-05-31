31 мая в отборочном матче чемпионата Европы по футболу среди женщин сыграют Германия (жен.) и Польша (жен.). Начало игры — в 21:30 мск. Германия (жен) — Польша (жен): ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Германия (жен.)

Турнирное положение: Женская национальная сборная занимает 1-е место в своей группе отбора на Евро-2025 (жен.) с 6-ю очками в активе после 2-х туров — это 100% результат.

Команда наверняка займет 1-е место по итогам группового этапа, ведь Германия (жен.) выглядит очень мощно в последнее время.

Последние матчи: В прошедшем туре отбора немки обыграли Исландию (жен.) (3:1), а до этого на чужом поле одолели Австрию (жен.) (3:2), совершив камбэк с 0:2.

В последних 9-и встречах во всех турнирах Германия (жен.) проиграла только 1 матч, 7 раз победила и однажды сыграла вничью. В последних 3-х поединках немки сумели забить 8 мячей.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: В последнее время Германия (жен.) действует очень уверенно. Лидером этой команды является нападающая Лея Шуллер, которая оформила дубль в последнем матче национальной команды.

К тому же, на своем поле Германия (жен.) последний раз проигрывала в июле прошлого года Колумбии (жен.) со счетом 1:2. Нет никаких предпосылок к тому, чтобы немки проиграли в предстоящем матче Польше (жен.).

Польша (жен.)

Турнирное положение: Команда полностью провалила начало отбора на Евро-2025 (жен.). После 2-х туров Польша (жен.) занимает последнее место в своей группе без набранных очков.

Команда только-только вышла в Лигу А, чтобы побороться за выход на чемпионат Европы (жен.), но пока ничего не получается.

Последние матчи: В прошедшем туре отбора Польша (жен.) проиграла Австрии (жен.) со счетом 1:3, а до этого команда уступила Исландии (жен.) (0:3).

В 2024-м году женская сборная Польши провела 4 матча, в которых обыграла только Швейцарию (жен.) со счетом 1:0, а также трижды проиграла — не самый лучший период.

Состояние команды: Польша (жен.) — один из аутсайдеров отбора на Евро-2025 (жен.), у команды откровенно совсем мало шансов на выход из группы, а для этого Польше (жен.) необходимо прыгнуть выше головы.

Главная проблема женской сборной в последнее время — крайне низкая результативность. Польша (жен.) не забивает больше 1-го гола за игру.

Статистика для ставок

Польша (жен.) проиграла 2 последних матча отбора

Германия (жен.) забила по 3 гола в каждой игре отбора на Евро-2025

Немки крупно побеждали в последних 4-х матчах на своем поле

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа Германии (жен.) — 1.10, победа Польши (жен.) — 20.00, ничья — 7.90.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.33 и 3.00 соответственно.

Прогноз: Германия (жен.) снова разгромит своего соперника.

Ставка: Победа Германии (жен.) с форой (-2.5) за 1.90.

Прогноз: Германия (жен.) очевидно забьет много голов.

Ставка: Индивидуальный тотал Германии (жен.) 3 больше за 1.90.