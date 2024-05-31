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    Кто сыграет в швейцарской Суперлиге?

    «Тун» — «Грасcхоппер». Ставка (к. 1.88) и прогноз на футбол, плей-офф чемпионата Швейцарии, 31 мая 2024 года

    Прогнозы на футбол
    Прогноз и ставки на «Тун» — «Грасcхоппер»
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    Коро Коне
    В пятницу, 31 мая, в ответном матче плей-офф чемпионата Швейцарии «Тун» на своем поле сыграет против «Грассхоппера». Начало игры — в 21:30 по мск. «Тун» — «Грасcхоппер»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    «Тун»

    Турнирное положение: По итогам 36 матчей второго дивизиона Швейцарии «Тун» занял вторую позицию чемпионата с 76 очками и разницей мячей 73-38.

    Команда благодаря этому вышла в финал плей-офф за право сыграть в элитной Суперлиге, который состоит из двух поединков.

    Последние матчи: в своей предыдущей игре как раз в рамках первого поединка плей-офф клуб сыграл вничью 1:1 на выезде против нынешнего соперника.

    Эта мировая прервала победную серию хозяев в четыре поединка, которые пришлись на второй дивизион Швейцарии.

    Все прогнозы на футбол

    Не сыграют: о травмированных и дисквалифицированных не сообщается.

    Состояние команды: в семи последних поединках, которые пришлись на национальное первенство и первую игру плей-офф, «Тун» ни разу не проиграл при пяти победах и двух ничьих.

    Такие результаты позволили коллективу попасть в плей-офф, а в его первом матче на выезде добыть хороший результат в виде ничьей 1:1.

    Коро Коне — лучший бомбардир команды в лиге с 11 голами.

    «Грассхоппер»

    Турнирное положение: По итогам 36 матчей Супрелиги «Грассхоппер» занял пятую позицию чемпионата с 38 очками и разницей мячей 41-49.

    Команда с этой позиции вышла в финал плей-офф за право сыграть в Суперлиге, в первой игре которого не смогла обыграть дома нынешнего соперника — 1:1.

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    • Последние матчи: этот поединок и был предыдущим для гостей, а до того они сыграли вничью с «Лозанной» (0:0) в заключительном туре Суперлиги.

    Эти ничьи оформили безвыигрышную серию коллектива в три поединка, которые пришлись на национальное первенство и нынешний плей-офф, где также было одно поражение.

    Не сыграют: о травмированных и дисквалифицированных не сообщается.

    Состояние команды: в пяти последних поединках (в рамках Суперлиги и плей-офф) «Грассхоппер» выиграл лишь раз при трех ничьих и одном поражении.

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    Такие результаты не вселяют в болельщиков большой оптимизм по поводу успеха в грядущей игре, и им остается уповать лишь на класс их любимцев.

    Ций-Вильям Нденге — лучший бомбардиры команды в лиге с восемью голами.

    Статистика для ставок

    • в четырех из пяти последних матчей «Тун» победил

    • в четырех из пяти последних матчей «Туна» было забито больше 2,5 голов

    • в пяти последних матчах «Грассхоппера» забивали меньше 2,5 голов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Тун» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.55. Ничья — в 3.55, победа «Родеза» — в 2.65.

    ТМ 2,5 и ТБ 2,5 принимаются с относительном коэффициентами — 2.03 и 1.78.

    Прогноз: в семи последних матчах хозяева не проиграли. При этом в пяти последних из них было забито больше 1,5 голов.

    В трех последних матчах гости не выиграли. И хотя только в одном из этих матчей было забито больше 1,5 голов, фактор хозяев здесь обещает стать решающим.

    Ставка: «Тун» не проиграет и тотал больше 1,5 голов за 1.88.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют, ведь так было в четырех из пяти их последних матчей.

    Ставка: «Тун» победит за 2.55

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    «Тун» — «Грасcхоппер». В пятницу, 31 мая, в ответном матче плей-офф чемпионата Швейцарии «Тун» на своем поле сыграет против «Грассхоппера». Начало игры — в 21:30 по мск. / Ставка и прогноз на матч «Тун» — «Грасcхоппер» с коэффициентом 1.88.
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