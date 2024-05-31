Ирландия (жен)
Турнирное положение: по итогам двух туров в группе Ирландия (жен) не набрала ни одного очка и занимает последнее четвертое место.
Команда на четыре балла отстает от зоны выхода в финальную часть и на один пункт — от нынешнего соперника и конкурента.
Последние матчи: в прошлом туре ирландки уступили на своем поле Англии (0:2), из-за чего еще сильнее отстали от проходной второй строчки.
Эта неудача продлила серию поражений коллектива до трех поединков, которые пришлись на официальные и товарищеские встречи.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в четырех последних поединках (официальных и контрольных) Ирландия ни разу победила при трех поражениях и одной ничьей.
Это откровенно плохая форма, чтобы рассчитывать на улучшение позиций в группе, но, возможно, сборной поможет встреча с конкурентом.
Пока что команда ни разу не забивала в этом отборе, так что лучшего бомбардира у нее пока нет.
Швеция (жен)
Турнирное положение: по итогам двух туров в группе Швеция (жен) набрала один пункт и занимает третье место.
Команда на три очка отстает от зоны выхода в финальную часть и лишь на один балл опережает нынешнего соперника и конкурента.
Последние матчи: гости в последней игре на своем поле потерпели поражение от лидирующих француженок (0:1).
Эта неудача прервала беспроигрышную серию сборной в три поединка, которые пришлись на нынешний отбор и Лигу наций, при двух победах и одной ничьей.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в семи последних поединках в разных турнирах Ирландия выиграла лишь два раза при трех поражениях и двух ничьих.
Очевидно, что у команды лучше форма, чем у соперника, поэтому она вполне способна даже обыграть соперника на выезде.
Фридолина Рольфо — автор пока что единственного гола своей сборной в текущем отборе.
Статистика для ставок
- в трех последних матчах Ирландия проиграла
- в четырех последних матчах Ирландии забивали меньше 2,5 голов
- в трех из четырех последних матчей Швеции хотя бы одна команда не забивала.
Прогнозы
Коэффициенты букмекеров: Швеция — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.58. Ничья — в 4.20, победа Ирландии — в 5.00.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с относительно близкими коэффициентами — 1.78 и 1.97.
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Прогноз: в четырех последних матчах хозяев забивали меньше 2,5 голов. В трех их последних домашних поединках был реализован такой же сценарий.
В двух последних матчах гостей сыграл такой же расклад.
Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 1.97.
Прогноз: более рискованный прогноз, что гости не проиграют и будет забито меньше 2,5 голов, ведь в трех последних матчах хозяева проиграли при тотал меньше 2,5 голов
Ставка: Швеция не проиграет и тотал меньше 2,5 голов за 2.29