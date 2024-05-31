31 мая в отборочном матче чемпионата Европы по футболу среди женщин сыграют Ирландия (жен) и Швеция (жен). Начало игры — в 21:30 мск. Ирландия (жен) — Швеция (жен): ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Ирландия (жен)

Турнирное положение: по итогам двух туров в группе Ирландия (жен) не набрала ни одного очка и занимает последнее четвертое место.

Команда на четыре балла отстает от зоны выхода в финальную часть и на один пункт — от нынешнего соперника и конкурента.

Последние матчи: в прошлом туре ирландки уступили на своем поле Англии (0:2), из-за чего еще сильнее отстали от проходной второй строчки.

Эта неудача продлила серию поражений коллектива до трех поединков, которые пришлись на официальные и товарищеские встречи.

Все прогнозы на футбол

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних поединках (официальных и контрольных) Ирландия ни разу победила при трех поражениях и одной ничьей.

Это откровенно плохая форма, чтобы рассчитывать на улучшение позиций в группе, но, возможно, сборной поможет встреча с конкурентом.

Пока что команда ни разу не забивала в этом отборе, так что лучшего бомбардира у нее пока нет.

Швеция (жен)

Турнирное положение: по итогам двух туров в группе Швеция (жен) набрала один пункт и занимает третье место.

Команда на три очка отстает от зоны выхода в финальную часть и лишь на один балл опережает нынешнего соперника и конкурента.

Последние матчи: гости в последней игре на своем поле потерпели поражение от лидирующих француженок (0:1).

Эта неудача прервала беспроигрышную серию сборной в три поединка, которые пришлись на нынешний отбор и Лигу наций, при двух победах и одной ничьей.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в семи последних поединках в разных турнирах Ирландия выиграла лишь два раза при трех поражениях и двух ничьих.

Очевидно, что у команды лучше форма, чем у соперника, поэтому она вполне способна даже обыграть соперника на выезде.

Фридолина Рольфо — автор пока что единственного гола своей сборной в текущем отборе.

Статистика для ставок

в трех последних матчах Ирландия проиграла

в четырех последних матчах Ирландии забивали меньше 2,5 голов

в трех из четырех последних матчей Швеции хотя бы одна команда не забивала.

Прогнозы

Коэффициенты букмекеров: Швеция — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.58. Ничья — в 4.20, победа Ирландии — в 5.00.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с относительно близкими коэффициентами — 1.78 и 1.97.

Прогноз: в четырех последних матчах хозяев забивали меньше 2,5 голов. В трех их последних домашних поединках был реализован такой же сценарий.

В двух последних матчах гостей сыграл такой же расклад.

Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 1.97.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости не проиграют и будет забито меньше 2,5 голов, ведь в трех последних матчах хозяева проиграли при тотал меньше 2,5 голов

Ставка: Швеция не проиграет и тотал меньше 2,5 голов за 2.29