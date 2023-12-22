«Интер Майами» согласовал контракт с Луисом Суаресом

Бывший нападающий «Барселоны»в ближайшее время станет игроком, сообщает известный журналист Фабрицио Романо.

Суарес уже согласовал контракт с клубом МЛС. По данным источника, договор будет рассчитан на один год с возможностью продления еще на сезон.

Уругваец перейдет в «Интер Майами» на правах свободного агента после завершения срока контракта с бразильским «Гремио».

Ранее Суарес признался, что хочет завершить карьеру в одной команде с Лионелем Месси.

Помимо Месси, за «Интер Майами» выступают еще два бывших игрока «Барселоны» — Серджи Бускетс и Жорди Альба.

Напомним, Луиса Суареса признали лучшим игроком недавно завершившегося чемпионата Бразилии.