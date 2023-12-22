«Интер Майами» согласовал контракт с Луисом Суаресом

Луис Суарес Фото: globallookpress.com
Суарес уже согласовал контракт с клубом МЛС. По данным источника, договор будет рассчитан на один год с возможностью продления еще на сезон.
Уругваец перейдет в «Интер Майами» на правах свободного агента после завершения срока контракта с бразильским «Гремио».
Ранее Суарес признался, что хочет завершить карьеру в одной команде с Лионелем Месси.
Помимо Месси, за «Интер Майами» выступают еще два бывших игрока «Барселоны» — Серджи Бускетс и Жорди Альба.
Напомним, Луиса Суареса признали лучшим игроком недавно завершившегося чемпионата Бразилии.