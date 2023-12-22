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    «Интер Майами» согласовал контракт с Луисом Суаресом

    Футбол Интер Майами MLS Латинская Америка
    Бывший нападающий «Барселоны» Луис Суарес в ближайшее время станет игроком «Интер Майами», сообщает известный журналист Фабрицио Романо.

    Луис Суарес
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    Луис Суарес

    Суарес уже согласовал контракт с клубом МЛС. По данным источника, договор будет рассчитан на один год с возможностью продления еще на сезон.

    Уругваец перейдет в «Интер Майами» на правах свободного агента после завершения срока контракта с бразильским «Гремио».

    Ранее Суарес признался, что хочет завершить карьеру в одной команде с Лионелем Месси.

    Помимо Месси, за «Интер Майами» выступают еще два бывших игрока «Барселоны» — Серджи Бускетс и Жорди Альба.

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    • Напомним, Луиса Суареса признали лучшим игроком недавно завершившегося чемпионата Бразилии.

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