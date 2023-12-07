Луиса Суареса признали лучшим игроком чемпионата Бразилии 2023 года

Уругвайский нападающий, выступающий сейчас за, признан лучшим футболистом чемпионата Бразилии-2023.

«Иначе и быть не могло. Луис Суарес был признан лучшим нападающим и футболистом по итогу 2023 года. Кумир наших болельщиков получил "Серебряный мяч" и "Золотой мяч". Больше, чем просто лучший бомбардир, это гений "Гремио" на поле», — написано на официальном сайте «Гремио».

Напомним, что 37-летний Луис Суарес перебрался в «Гремио» перед началом этого сезона. Всего он сыграл 33 матча в бразильской Серии А, забил 17 голов, отдал 11 результативных передач.

Его команда по итогам сезона заняла второе место в чемпионате. Стоит сказать, что еще в прошлом сезоне «Гремио» выступал в Серии В.