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    Луиса Суареса признали лучшим игроком чемпионата Бразилии 2023 года

    Футбол Латинская Америка
    Уругвайский нападающий Луис Суарес, выступающий сейчас за «Гремио», признан лучшим футболистом чемпионата Бразилии-2023.

    Луис Суарес
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    Луис Суарес

    «Иначе и быть не могло. Луис Суарес был признан лучшим нападающим и футболистом по итогу 2023 года. Кумир наших болельщиков получил "Серебряный мяч" и "Золотой мяч". Больше, чем просто лучший бомбардир, это гений "Гремио" на поле», — написано на официальном сайте «Гремио».

    Напомним, что 37-летний Луис Суарес перебрался в «Гремио» перед началом этого сезона. Всего он сыграл 33 матча в бразильской Серии А, забил 17 голов, отдал 11 результативных передач.

    Его команда по итогам сезона заняла второе место в чемпионате. Стоит сказать, что еще в прошлом сезоне «Гремио» выступал в Серии В.

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