«Вольфсбург» — «Бавария»: счет матча 1:2 (1:2), обзор голов

Мюнхенскаяпобедила в гостяхсо счетом 2:1 в матче 16-го тура немецкой Бундеслиги.

На 33-й минуте счет открыл полузащитник гостей Джамал Мусиала, ему ассистировал Томас Мюллер, вышедший в стартовом составе.

Спустя 10 минут преимущество «Баварии» до двух мячей увеличил Гарри Кейн. Голевую передачу ему снова отдал Томас Мюллер.

«Вольфсбург» смог сократить отставание в добавленное к первому тайму время. Отличился Макси Арнольд.

Футбол. Германия. Бундеслига Вольфсбург — Бавария 1:2 Голы: 0:1 Джамал Мусиала (33'), 0:2 Гарри Кейн (43'), 1:2 Максимилиан Арнольд (45 + 1') Вольфсбург: Коэн Кастельс, Цедрик Цезигер (Рожерио, 46'), Моритц Йенц, Себастиан Борнау, Йоаким Мехле, Астер Вранкс, Боте Баку (Вацлав Черны, 84'), Маттиас Сванберг (Кевин Паредес, 72'), Максимилиан Арнольд, Ловро Майер (Тьягу Томаш, 52'), Йонас Винд Бавария: Мануэль Нойер, Рафаэл Геррейру, Ким Мин Джэ, Деотшанкюль Юпамекано, Джамал Мусиала (Эрик Максим Шупо-Мотинг, 90'), Александар Павлович, Альфонсо Дэвис, Конрад Лаймер, Гарри Кейн, Thomas Müller (Маттейс де Лигт, 63'), Leroy Sané Предупреждения: Цедрик Цезигер (11'), Александар Павлович (20'), Ловро Майер (46'), Боте Баку (59'), Тьягу Томаш (90 + 1'), Рафаэл Геррейру (90 + 2')

В 17-м туре «Вольфсбург» отправится в гости к «Майнцу».

Календарь и таблица Бундеслиги

«Бавария» примет у себя дома «Хоффенхайм». Матчи пройдут в январе 2024 года.