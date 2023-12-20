Стала известна сумма, которую «Спартак» готов заплатить за Абубакара

Нападающийможет перейти в. Об этом сообщает Actu Cameroon.

Стало известно, что Абубакара отстранили от тренировок с основным составом «Бешикташа» по неизвестным причинам. К слову, тренерский штаб разрешил форварду вернуться в основной состав, но агент Абубакара требует от клуба извинений.

Неоднозначная ситуация в «Бешикташе» может стать толчком для перехода Абубакара в «Спартак». К тому же, боссы «красно-белых» готовы заплатить за игрока 10 млн. евро.

В нынешнем сезоне Абубакар провел 22 матча за «Бешикташ», забил 11 голов и сделал 3 голевые передачи.