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    Стала известна сумма, которую «Спартак» готов заплатить за Абубакара

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    Нападающий «Бешикташа» Венсан Абубакар может перейти в «Спартак». Об этом сообщает Actu Cameroon.

    Венсан Абубакар
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    Венсан Абубакар

    Стало известно, что Абубакара отстранили от тренировок с основным составом «Бешикташа» по неизвестным причинам. К слову, тренерский штаб разрешил форварду вернуться в основной состав, но агент Абубакара требует от клуба извинений.

    Неоднозначная ситуация в «Бешикташе» может стать толчком для перехода Абубакара в «Спартак». К тому же, боссы «красно-белых» готовы заплатить за игрока 10 млн. евро.

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    • В нынешнем сезоне Абубакар провел 22 матча за «Бешикташ», забил 11 голов и сделал 3 голевые передачи.

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