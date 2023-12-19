Венгер оценил новый формат клубного чемпионата мира

Бывший тренер лондонскоговысказался о новом расширенном формате клубного чемпионата мира.

«Я считаю, что две главные силы в нашей игре — это сборные и клубы, и есть логика в том, что клубы и ФИФА решили организовать клубный чемпионат мира, который по формату будет схож с чемпионатом мира.

Положительное влияние, которое это окажет на клубы, будет огромным, потому что это увеличит ресурсы для клубов по всему миру, чтобы развиваться и конкурировать. В Европе нам повезло, но важно, чтобы мы сделали футбол по-настоящему глобальным, и это создаст шанс для других клубов прогрессировать, это настоящая цель. Это даст больше возможностей большему числу игроков по всему миру выступать на самом высоком уровне. Я чувствую, что футбольные болельщики очень ждут, что их клубы будут соревноваться на мировой арене.

Я понимаю, что футбольный календарь очень насыщенный, но это соревнование, которое будет проходить раз в четыре года, и, конечно, нужно уважать время отдыха во время соревнований и после них. В футболе есть спрос на большие соревнования, и это соревнование получило хорошую поддержку», — приводит слова Венгера журналист Бен Джейкобс.