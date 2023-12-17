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    «Сассуоло» ушел от поражения в матче с «Удинезе», «Фиорентина» победила «Верону»

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    Завершились две встречи 16-го тура итальянской Серии А.

    Капитан «Удинезе» Роберто Перейра
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    Капитан «Удинезе» Роберто Перейра

    «Удинезе» упустил победу в матче с «Сассуоло», ведя со счетом 2:0. Итоговый результат — 2:2

    Голы в составе хозяев забивали Лоренцо Лукка и Роберто Перейра.

    У «Сассуоло» первый гол забил Доменико Берарди с пенальти на 75-й минуте, он же через 13 минут снова точно исполнил 11-метровый.

    Футбол. Италия. Серия А
    Удинезе — Сассуоло 2:2
    Голы: 1:0 Лоренцо Лукка (36'), 2:0 Роберто Перейра (55'), 2:1 Доменико Берарди (пенальти) (75'), 2:2 Доменико Берарди (пенальти) (88') Удинезе: Марко Сильвестри, Неуэн Перес, Кристиан Кабазель, Фести Эбоселе (Адам Масина, 78'), Санди Ловрич, Уолас (Ойер Саррага, 90'), Мартин Пайеро, Ассан Камара (Кингсли Эхизибуэ, 71'), Роберто Перейра, Лоренцо Лукка (Исаак Саксесс, 90'), Thomas Kristensen Сассуоло: Андреа Консильи, Маркус Хольмгрен-Педерсен (Samuele Mulattieri, 72'), Мартин Эрлич, Джанмарко Феррари, Йереми Тольян, Кристиан Торстведт, Матеус Энрике, Андреа Пинамонти, Арман Лорьенте (Эмиль Конрадсен Сейде, 89'), Доменико Берарди, Daniel Boloca (Кристиан Вольпато, 56') Предупреждения: Маркус Хольмгрен-Педерсен (20'), Фести Эбоселе (77'), Адам Масина (90'), Роберто Перейра (90 + 2') Удаление: Мартин Пайеро (59')

    В параллельном матче «Фиорентина» обыграла «Верону» со счетом 1:0.

    Единственный мяч на счету аргентинского нападающего Лукаса Бельтрана, для которого он стал всего вторым в Серии А.

    Также стоит отметить, что на третьей минуте форвард «Вероны» Милан Джурич не реализовал пенальти.

    Футбол. Италия. Серия А
    Фиорентина — Верона 1:0
    Гол: 1:0 Лукас Бельтран (78') Фиорентина: Пьетро Терраччиано, Лукас Мартинес (Никола Миленкович, 72'), Лука Раньери, Кристиано Бираги, Роландо Мандрагора (Йерри Мина, 85'), Максим Лопес (Артур Мело, 46'), Жонатан Иконе, Лукас Бельтран, Риккардо Соттиль (Кристиан Куаме, 46'), Michael Kayode, M'bala Nzola (Антонин Барак, 46') Верона: Лоренцо Монтипо, Джанджакомо Маньяни (Бруно Амионе, 46'), Исак Хин, Милан Дюрич (Тома Анри, 63'), Дарко Лазович (Риккардо Сапонара, 76'), Томаш Суслов (Павел Давидович, 62'), Мартин Онгла, Филиппо Терраччано, Сириль Нгонж, Michael Folorunsho (Хорди Мбула, 84'), Jackson Tchatchoua Предупреждения: Пьетро Терраччиано (2'), Кристиано Бираги (36'), Антонин Барак (65'), Павел Давидович (67')

    После 16-ти туров «фиалки» идут на пятом месте с 27 очками. «Верона» (11) — 19-я.

    Все прогнозы на Серию А

    «Удинезе» (13) на 17-м месте, а «Сассуоло» с 16 очками на 15-й строчке.

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