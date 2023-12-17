«Ренн» не смог победить «Тулузу», «Страсбур» выиграл в гостях у «Лорьяна»

Подошли к концу три матча 16-го тура французской Лиги 1.

«Лорьян» на своем поле уступил «Страсбуру» со счетом 1:2.

Единственный гол за хозяев забил сенегалец Бамба Дьенг.

В команде Патрика Виейра отличились Дилон Баква и ветеран Кевин Гамейро.

Футбол. Франция. Лига 1 Лорьян — Страсбург 1:2 Голы: 0:1 Дилан Баква (14'), 0:2 Кевин Гамейро (49'), 1:2 Бамба Дьенг (53') Лорьян: Ивон-Ландри Мвого, Формоз Менди, Сулейман Туре, Монтассар Тальби, Бенжамен Менди (Дарлин Йонгва, 71'), Бонке Инносент (Жан-Виктор Макенго, 79'), Лоран Абергель, Ромен Февр, Жюльен Понсо (Тео Ле Бри, 79'), Бамба Дьенг (Эли Жуниор Крупи, 55'), Tosin Aiyegun (Сирине Дукуре, 71') Страсбург: Матц Зельс, Джуниор Мванга, Томас Делаин (Марвен Сеная, 37'), Лука Перрен, Абакар Силла (Сайду Соу, 67'), Фредерик Гильберт, Ибраима Сиссоко, Эмануэль Эмегха (Jeremy Sebas, 76'), Кевин Гамейро (Лебо Мотиба, 76'), Дилан Баква (Angelo Gabriel, 84'), Diarra Mouhamadou Предупреждения: Бамба Дьенг (32'), Лука Перрен (68'), Бенжамен Менди (71'), Матц Зельс (71'), Сулейман Туре (90 + 1')

«Мец» у себя дома потерпел поражение с минимальным счетом от «Монпелье» — 0:1.

Единственный мяч на девятой минуте забил центральный защитник Максим Эстеве. Голевую передачу ем отдал лидер команды Тежи Саванье.

Футбол. Франция. Лига 1 Метц — Монпелье 0:1 Гол: 0:1 Максим Эстеве (9') Метц: Александр Укиджа, Максим Колен (Чейх Сабали, 86'), Исмаэль Траоре, Кристоф Эрей, Матьё Юдоль, Денли Жан Жак, Абли Джаллоу (Ibou Sane, 46'), Ламин Камара (Kevin N`Doram, 46'), Симон Элизор, Kevin Van Den Kerkhof, Papa Amadou Diallo (Йоэль Асоро, 55') Монпелье: Бенжамен Леком, Энцо Чато, Максим Эстеве, Кристофер Жюльен, Бечир Омерагич, Тежи Саванье, Жордан Ферри (Халил Файад, 87'), Жорис Шотар, Мусса Аль-Тамари (Тангуй Кулибали, 65'), Акор Адамс (Кельвин Йебоа, 87'), Lucas Mincarelli Davin Предупреждения: Papa Amadou Diallo (53'), Кристофер Жюльен (74'), Бенжамен Леком (85'), Матьё Юдоль (90 + 2')

И наконец в третьем матче «Тулуза» и «Ренн» не смогли поразить ворота друг друга — 0:0.

Футбол. Франция. Лига 1 Тулуза — Ренн 0:0 Тулуза: Гийом Рест, Миккель Деслер (Кристиан Мависса Элеби, 57'), Логан Кошта, Расмус Николайсен, Мусса Диарра, Габриэль Суасо (Янис Беграуи, 82'), Венсан Сьерро, Кристиан Кассерес (Стейн Спирингс, 71'), Сесар Хелаберт (Наатан Скюття, 71'), Ибраим Сиссоко (Франк Магри, 57'), Тёйс Даллинга Ренн: Стив Манданда, Адриен Трюффер (Mahamadou Nagida, 58'), Лоранс Ассиньон (Гела Дуэ, 29'), Артур Теате, Кристофер Ву, Варме Омари, Мартен Терье (Бертуг Озгюр Йылдырым, 78'), Людовик Блас (Дезире Дуэ, 78'), Энцо Ле Фе (Неманья Матич, 57'), Батист Сантамария, Арно Калимуэндо Предупреждения: Энцо Ле Фе (6'), Варме Омари (10'), Тёйс Даллинга (45'), Логан Кошта (51'), Мусса Диарра (90 + 1')

После 16-ти туров «Страсбур» поднялся на девятое место с 20 очками.

Календарь и таблица Лиги 1

«Монпелье», «Ренн», «Метц» и «Тулуза» идут в середине таблицы. «Лорьян» (12) находится в зоне вылета.