Черышев: Черчесов — человек, который, даже не говоря ни слова, вызывает большое уважение

Полузащитникрассказал о работе с бывший главным тренером сборной России

«Черчесов — человек, который, даже не говоря ни слова, вызывает большое уважение. Когда он находится рядом с тобой, это отражается на атмосфере. Это похоже на смесь страха и уважения.

В любом случае я с ним очень хорошо ладил, забил много голов, моя результативность была высокой», — приводит слова Черышева AS.

Напомним, что Черышев под руководством Черчесова выступал за сборную России на чемпионате мира 2018 года. На том мундиале национальная команда добралась до четвертьфинала, а Черышев забил 4 гола за 5 матчей на турнире.