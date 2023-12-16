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    Черышев: Черчесов — человек, который, даже не говоря ни слова, вызывает большое уважение

    Футбол Сборная России Футбол России Футбол Италии Венеция
    Полузащитник «Венеции» Денис Черышев рассказал о работе с бывший главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым.

    Станислав Черчесов
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    Станислав Черчесов

    «Черчесов — человек, который, даже не говоря ни слова, вызывает большое уважение. Когда он находится рядом с тобой, это отражается на атмосфере. Это похоже на смесь страха и уважения.

    В любом случае я с ним очень хорошо ладил, забил много голов, моя результативность была высокой», — приводит слова Черышева AS.

    Напомним, что Черышев под руководством Черчесова выступал за сборную России на чемпионате мира 2018 года. На том мундиале национальная команда добралась до четвертьфинала, а Черышев забил 4 гола за 5 матчей на турнире.

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