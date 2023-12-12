В 20:45 12.12.2023 ПСВ и Арсенал Лондон начнут матч в группе B Лиги чемпионов.

ПСВ — Арсенал Лондон

Последний матч между собой: Арсенал Лондон — ПСВ 4:0 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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Прогноз на матч

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «ПСВ» — «Арсенал Лондон» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.85 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Арсенал Лондон»).

Трансляция

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