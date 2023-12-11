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    «Лорьян» уступил дома «Марселю» в результативном матче

    «Лорьян» — «Марсель»: счет матча 2:4 (1:4), обзор голов

    Футбол Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1 Лига 1 Футбол Франции Лорьян Марсель
    В матче 15-го тура французской Лиги 1 «Лорьян» на своем поле потерпел поражение от «Марселя» со счетом 2:4.

    Пьер-Эмерик Обамеянг — автор дубля
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    Пьер-Эмерик Обамеянг — автор дубля

    Голы в составе хозяев забивали Ромен Февр и Бенжамен Менди.

    За «Марсель» дубль оформил Пьер-Эмерик Обамеянг, также отличились Леонардо Балерди и Шансель Мбемба.

    Футбол. Франция. Лига 1
    Лорьян — Марсель 2:4
    Голы: 0:1 Шансель Мбемба (3'), 0:2 Пьер-Эмерик Обамеянг (9'), 0:3 Леонардо Балерди (33'), 1:3 Ромен Февр (41'), 1:4 Пьер-Эмерик Обамеянг (42'), 2:4 Бенжамен Менди (52') Лорьян: Ивон-Ландри Мвого, Жедеон Калулу (Эли Жуниор Крупи, 87'), Жульен Лапорт (Сулейман Туре, 46'), Монтассар Тальби, Венсан Ле Гофф (Формоз Менди, 46'), Бенжамен Менди (Дарлин Йонгва, 80'), Бонке Инносент, Лоран Абергель, Ромен Февр, Жюльен Понсо (Tosin Aiyegun, 66'), Бамба Дьенг Марсель: Пау Лопес, Ренан Лоди, Жонатан Клосс, Леонардо Балерди, Самуэль Жиго, Шансель Мбемба, Амин Арит (Пап Гуй, 72'), Аззедин Унаи (Бамо Мейте, 83'), Жордан Верету, Витор Карвалью (Микаэль Мурильо, 83'), Пьер-Эмерик Обамеянг (Исмаила Сарр, 72') Предупреждения: Венсан Ле Гофф (14'), Бенжамен Менди (16'), Леонардо Балерди (21'), Жульен Лапорт (45 + 3'), Ренан Лоди (57'), Самуэль Жиго (59'), Бонке Инносент (62'), Формоз Менди (71') Удаление: Жонатан Клосс (80')

    «Марсель» вышел на шестое место с 23 очками.

    Календарь и таблица Лиги 1

    «Лорьян» (12) идет на 16-й позиции в зоне стыков.

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