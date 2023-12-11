«Лорьян» — «Марсель»: счет матча 2:4 (1:4), обзор голов

Пьер-Эмерик Обамеянг — автор дубля Фото: globallookpress.com
Голы в составе хозяев забивали Ромен Февр и Бенжамен Менди.
За «Марсель» дубль оформил Пьер-Эмерик Обамеянг, также отличились Леонардо Балерди и Шансель Мбемба.
Футбол. Франция. Лига 1
Лорьян — Марсель 2:4
Голы: 0:1 Шансель Мбемба (3'), 0:2 Пьер-Эмерик Обамеянг (9'), 0:3 Леонардо Балерди (33'), 1:3 Ромен Февр (41'), 1:4 Пьер-Эмерик Обамеянг (42'), 2:4 Бенжамен Менди (52') Лорьян: Ивон-Ландри Мвого, Жедеон Калулу (Эли Жуниор Крупи, 87'), Жульен Лапорт (Сулейман Туре, 46'), Монтассар Тальби, Венсан Ле Гофф (Формоз Менди, 46'), Бенжамен Менди (Дарлин Йонгва, 80'), Бонке Инносент, Лоран Абергель, Ромен Февр, Жюльен Понсо (Tosin Aiyegun, 66'), Бамба Дьенг Марсель: Пау Лопес, Ренан Лоди, Жонатан Клосс, Леонардо Балерди, Самуэль Жиго, Шансель Мбемба, Амин Арит (Пап Гуй, 72'), Аззедин Унаи (Бамо Мейте, 83'), Жордан Верету, Витор Карвалью (Микаэль Мурильо, 83'), Пьер-Эмерик Обамеянг (Исмаила Сарр, 72') Предупреждения: Венсан Ле Гофф (14'), Бенжамен Менди (16'), Леонардо Балерди (21'), Жульен Лапорт (45 + 3'), Ренан Лоди (57'), Самуэль Жиго (59'), Бонке Инносент (62'), Формоз Менди (71') Удаление: Жонатан Клосс (80')
«Марсель» вышел на шестое место с 23 очками.
«Лорьян» (12) идет на 16-й позиции в зоне стыков.