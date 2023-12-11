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    Динамо К — Оболонь смотреть онлайн

    11.12.2023 в 16:00 начнется матч в чемпионате Украины по футболу Динамо К — Оболонь

    Футбол Премьер-лига (Украина) Динамо Киев
    В 16:00 11.12.2023 Динамо К и Оболонь начнут матч в чемпионате Украины по футболу.

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    Динамо К — Оболонь

    Последний матч между собой: Оболонь — Динамо К 1:0 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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    Прогноз на матч

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Динамо К» — «Оболонь» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.21.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 5:0.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 5:0 (победит «Динамо К»).

    Трансляция

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