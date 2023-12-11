«Динамо» Киев сыграет на своем поле с «Оболонью» в рамках 17-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 11 декабря, начало — в 16:00 мск. «Динамо» Киев — «Оболонь»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Динамо» Киев

Под руководством Александра Шовковского у динамовцев будто крылья выросли. Потенциал у команды высокий, да и конкуренты теряют очки.

На текущий момент команда находится на 5 месте в таблице. Причем динамовцы атакуют мощнее всех в лиге, отличившись 31 раз в 13 матчах.

В предыдущем туре чемпионата «Динамо» Киев добыло три очка. Команда Шовковского переиграла «Металлист 1925» (4:2).

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Эта виктория стала для киевлян третьей кряду. Причем до того последовательно были обыграны «Кривбасс» (2:0) и «Рух» (2:0).

И уж наверняка динамовцы постараются завершить год победой. Тем паче, нужно же еще отомстить землякам за обидный вылет из Кубка Украины (0:1).

«Оболонь»

Эта команда в нынешнем сезоне сражается за выживание. Причем оболонцы, что называется, не добывают, а выгрызают очки.

Главным бичом команды Валерия Иващенко является слабый уровень реализации. В 15 матчах УПЛ команда отличилась всего 10 голами.

Свой последний поединок команда провела продуктивно. «Оболонь» не дала себя обыграть крепкому «Колосу» (0:0).

Причем оболонцы не забивают уже в двух матчах подряд. Впрочем, на матч с «Динамо» настрой у команды будет запредельным.

Наверняка «Оболонь» постарается зацепиться за очки. В первом круге чемпионата оболонцы дали знатный бой динамовцам (2:4).

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Динамо» Киев предлагают — 1.29.

На викторию «Оболони» дают — 10.50, ничья оценена — в 5.60.

Команда Шовковского явно сильнее земляков, однако проблемы в обороне никуда не делись .

Наш прогноз — Обе забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.21. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.75.