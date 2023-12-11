«Динамо» Киев
Под руководством Александра Шовковского у динамовцев будто крылья выросли. Потенциал у команды высокий, да и конкуренты теряют очки.
На текущий момент команда находится на 5 месте в таблице. Причем динамовцы атакуют мощнее всех в лиге, отличившись 31 раз в 13 матчах.
В предыдущем туре чемпионата «Динамо» Киев добыло три очка. Команда Шовковского переиграла «Металлист 1925» (4:2).
Эта виктория стала для киевлян третьей кряду. Причем до того последовательно были обыграны «Кривбасс» (2:0) и «Рух» (2:0).
И уж наверняка динамовцы постараются завершить год победой. Тем паче, нужно же еще отомстить землякам за обидный вылет из Кубка Украины (0:1).
«Оболонь»
Эта команда в нынешнем сезоне сражается за выживание. Причем оболонцы, что называется, не добывают, а выгрызают очки.
Главным бичом команды Валерия Иващенко является слабый уровень реализации. В 15 матчах УПЛ команда отличилась всего 10 голами.
Свой последний поединок команда провела продуктивно. «Оболонь» не дала себя обыграть крепкому «Колосу» (0:0).
Причем оболонцы не забивают уже в двух матчах подряд. Впрочем, на матч с «Динамо» настрой у команды будет запредельным.
Наверняка «Оболонь» постарается зацепиться за очки. В первом круге чемпионата оболонцы дали знатный бой динамовцам (2:4).
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Динамо» Киев предлагают — 1.29.
На викторию «Оболони» дают — 10.50, ничья оценена — в 5.60.
Команда Шовковского явно сильнее земляков, однако
Наш прогноз — Обе забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.21. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.75.