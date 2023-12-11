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    В киевском дерби забьют все

    «Динамо» Киев — «Оболонь». Ставка (к. 2.21) и прогноз на футбол, УПЛ, 11 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Динамо» Киев — «Оболонь»
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    Виталий Буяльский
    «Динамо» Киев сыграет на своем поле с «Оболонью» в рамках 17-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 11 декабря, начало — в 16:00 мск. «Динамо» Киев — «Оболонь»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Украина. Премьер-лига 11 Декабря 2023 года

    «Динамо» Киев

    Под руководством Александра Шовковского у динамовцев будто крылья выросли. Потенциал у команды высокий, да и конкуренты теряют очки.

    На текущий момент команда находится на 5 месте в таблице. Причем динамовцы атакуют мощнее всех в лиге, отличившись 31 раз в 13 матчах.

    В предыдущем туре чемпионата «Динамо» Киев добыло три очка. Команда Шовковского переиграла «Металлист 1925» (4:2).

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    Эта виктория стала для киевлян третьей кряду. Причем до того последовательно были обыграны «Кривбасс» (2:0) и «Рух» (2:0).

    И уж наверняка динамовцы постараются завершить год победой. Тем паче, нужно же еще отомстить землякам за обидный вылет из Кубка Украины (0:1).

    «Оболонь»

    Эта команда в нынешнем сезоне сражается за выживание. Причем оболонцы, что называется, не добывают, а выгрызают очки.

    Главным бичом команды Валерия Иващенко является слабый уровень реализации. В 15 матчах УПЛ команда отличилась всего 10 голами.

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    • Свой последний поединок команда провела продуктивно. «Оболонь» не дала себя обыграть крепкому «Колосу» (0:0).

    Причем оболонцы не забивают уже в двух матчах подряд. Впрочем, на матч с «Динамо» настрой у команды будет запредельным.

    Наверняка «Оболонь» постарается зацепиться за очки. В первом круге чемпионата оболонцы дали знатный бой динамовцам (2:4).

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Динамо» Киев предлагают — 1.29.

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    На викторию «Оболони» дают — 10.50, ничья оценена — в 5.60.

    Команда Шовковского явно сильнее земляков, однако проблемы в обороне никуда не делись.

    Наш прогноз — Обе забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.21. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.75.

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    «Динамо» Киев — «Оболонь»: прогноз, ставка (2.21), статистика, коэффициенты матча 11.12.2023. Прогнозы на футбол. В киевском дерби забьют все
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