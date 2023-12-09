«Унион» — «Боруссия» Мх: счет матча 3:1 (1:0), обзор голов

В матче 14-го тура чемпионата Германии берлинскийуверенно победил менхенгладбахскуюсо счетом 3:1. Это первый успех клуба под руководством нового главного тренера Ненада Бьелицы.

Голы в составе победителей на счету Кевина Фолланда, Бенедикта Холлербаха (первый гол в Бундеслиге), Миккеля Кауфманна.

За «Боруссию» единственный мяч забил Алессан Плеа.

Футбол. Германия. Бундеслига Унион — Боруссия М 3:1 Голы: 1:0 Кевин Фолланд (пенальти) (24'), 2:0 Benedict Hollerbach (50'), 3:0 Миккель Кауфманн (75'), 3:1 Алассан Плеа (77') Унион: Фредерик Реннов, Йосип Юранович, Робин Кнохе, Диогу Лейте, Жером Руссийон, Робин Гозенс (Пауль Еккель, 84'), Яник Хаберер, Рани Хедира, Кевин Фолланд (Бренден Ааронсон, 74'), Кевин Бехренс (Миккель Кауфманн, 74'), Benedict Hollerbach (Андраш Шчафер, 61') Боруссия М: Мориц Николас, Лука Нец (Патрик Херрман, 70'), Максимилиан Вебер, Нико Эльведи, Джозеф Скалли (Марвин Фридрих, 70'), Кристоф Крамер (Nathan NGoumou Minpole, 59'), Юлиан Вайгль, Рокко Райтц (Флориан Нойхаус, 70'), Алассан Плеа, Томаш Чванчара (Grant-Leon Ranos, 80'), Франк Онора Предупреждения: Джозеф Скалли (3'), Йосип Юранович (29'), Юлиан Вайгль (33'), Алассан Плеа (47')

Следующий матч берлинский клуб проведет на выезде против «Бохума».

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«Боруссия» сыграет на своем поле с «Вердером».