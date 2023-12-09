ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лионель МессиКопа Америка 2024: Прощальная гастроль Аргентины, неопределенность Бразилии, шанс США
  • 19:29
    • «Бавария» крупно проиграла «Айнтрахту»
  • 19:01
    • «Зенит» — «Пари НН»: стартовые составы команд
  • 18:39
    • Головин в стартовом составе «Монако» на матч против «Ренна»
  • 17:41
    • «Ливерпуль» в гостях победил «Кристал Пэлас»
  • 16:00
    • «Спартак» на своем поле разгромил «Крылья Советов»
    Все новости спорта

    «Унион» не оставил шансов «Боруссии» Менхенгладбах

    «Унион» — «Боруссия» Мх: счет матча 3:1 (1:0), обзор голов

    Футбол Календарь Бундеслиги Прогнозы на Бундеслигу Бундеслига Футбол Германии Унион Берлин Боруссия М
    В матче 14-го тура чемпионата Германии берлинский «Унион» уверенно победил менхенгладбахскую «Боруссию» со счетом 3:1. Это первый успех клуба под руководством нового главного тренера Ненада Бьелицы.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Голы в составе победителей на счету Кевина Фолланда, Бенедикта Холлербаха (первый гол в Бундеслиге), Миккеля Кауфманна.

    За «Боруссию» единственный мяч забил Алессан Плеа.

    Футбол. Германия. Бундеслига
    Унион — Боруссия М 3:1
    Голы: 1:0 Кевин Фолланд (пенальти) (24'), 2:0 Benedict Hollerbach (50'), 3:0 Миккель Кауфманн (75'), 3:1 Алассан Плеа (77') Унион: Фредерик Реннов, Йосип Юранович, Робин Кнохе, Диогу Лейте, Жером Руссийон, Робин Гозенс (Пауль Еккель, 84'), Яник Хаберер, Рани Хедира, Кевин Фолланд (Бренден Ааронсон, 74'), Кевин Бехренс (Миккель Кауфманн, 74'), Benedict Hollerbach (Андраш Шчафер, 61') Боруссия М: Мориц Николас, Лука Нец (Патрик Херрман, 70'), Максимилиан Вебер, Нико Эльведи, Джозеф Скалли (Марвин Фридрих, 70'), Кристоф Крамер (Nathan NGoumou Minpole, 59'), Юлиан Вайгль, Рокко Райтц (Флориан Нойхаус, 70'), Алассан Плеа, Томаш Чванчара (Grant-Leon Ranos, 80'), Франк Онора Предупреждения: Джозеф Скалли (3'), Йосип Юранович (29'), Юлиан Вайгль (33'), Алассан Плеа (47')

    Следующий матч берлинский клуб проведет на выезде против «Бохума».

    Календарь и таблица Бундеслиги

    «Боруссия» сыграет на своем поле с «Вердером».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Астон Вилла» остановит лидера АПЛ
  • «Астон Вилла» — «Арсенал». Прогноз и ставки
  • 1.78
    •
  • «Зенит» не оставит шансов «Пари НН»
  • «Зенит» — «Пари НН». Прогноз и ставки
  • 1.86
    •
  • «Милан» продолжит падение «Аталанты»?
  • «Аталанта» — «Милан». Прогноз и ставки
  • 2.03
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.29
  • Экспресс дня 9 декабря
  • Сегодня в 22:45
    •  1.78
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.86
  • Прогноз на матч Зенит — Пари НН
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.03
  • Прогноз на матч Аталанта — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  3.76
  • Прогноз на матч Краснодар — ЦСКА
  • Футбол
  • Завтра в 19:45
    •  2.49
  • Прогноз на матч ПСЖ — Нант
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Интер — Удинезе
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.14
  • Прогноз на матч Рома — Фиорентина
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Ньюкасл
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры