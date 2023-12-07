В 16:00 07.12.2023 Динамо К и Металлист 1925 начнут матч в украинской Премьер-лиге.

Динамо К — Металлист 1925

Последний матч между собой: Металлист 1925 — Динамо К 1:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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Прогноз на матч

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Динамо К» — «Металлист 1925» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.30 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Динамо К»).

Трансляция

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