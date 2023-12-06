Канчельскис: К моему делу в «Тоболе» подключилась ФИФА

Бывший футболист сборной России и «Манчестер Юнайтед»заявил, что до сих пор занимает пост директора в казахстанском

Ранее «Тобол» сообщил о прекращении сотрудничества с Канчельскисом, который продолжает опровергать эту информацию.

«Разбирательства с "Тоболом" продолжаются, еще не вечер, я не ушел из клуба. Юристы работают, встречаемся, обсуждаем.

Как уже говорил, дойдем до президента Казахстана, чтобы разобраться в том, что творится. Не понимаю, как таких мошенников и жуликов допускают до работы в футболе.

По мере поступления информации буду сообщать ситуацию.

Есть у меня еще вопросы к тому, почему в эфир запретили давать мое интервью. Посмотрим, как будут реагировать акимы.

Сейчас к делу подключилась ФИФА, так что у этих жуликов будут большие проблемы, про них все всё узнают. Дальше им будет очень проблематично работать в футболе», — приводит слова Канчельскиса «Матч ТВ».