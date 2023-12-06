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    Канчельскис: К моему делу в «Тоболе» подключилась ФИФА

    Футбол Казахстанская Премьер-лига Футбол России ФИФА
    Бывший футболист сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис заявил, что до сих пор занимает пост директора в казахстанском «Тоболе».

    Андрей Канчельскис
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    Андрей Канчельскис

    Ранее «Тобол» сообщил о прекращении сотрудничества с Канчельскисом, который продолжает опровергать эту информацию.

    «Разбирательства с "Тоболом" продолжаются, еще не вечер, я не ушел из клуба. Юристы работают, встречаемся, обсуждаем.

    Как уже говорил, дойдем до президента Казахстана, чтобы разобраться в том, что творится. Не понимаю, как таких мошенников и жуликов допускают до работы в футболе.

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    • По мере поступления информации буду сообщать ситуацию.

    Есть у меня еще вопросы к тому, почему в эфир запретили давать мое интервью. Посмотрим, как будут реагировать акимы.

    Сейчас к делу подключилась ФИФА, так что у этих жуликов будут большие проблемы, про них все всё узнают. Дальше им будет очень проблематично работать в футболе», — приводит слова Канчельскиса «Матч ТВ».

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