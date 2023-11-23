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    Канчельскис об увольнении из «Тобола»: Не расписывался ни в каких документах, это действия жуликов и проходимцев

    Футбол Казахстанская Премьер-лига Футбол России
    Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис опроверг новость о своем уходе с поста директора «Тобола».

    Андрей Канчельскис
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    Андрей Канчельскис

    Информация о расставании с Канчельскисом ранее появилась на официальном сайте казахстанского клуба.

    «Я не расписывался ни в каких документах о своем увольнении — у меня контракт с "Тоболом", который действует до 17 июля следующего года. Раз об этом объявили официально, то это действия этих жуликов и проходимцев. Возможно, в будущем будет разговор о моем уходе, но только после отпуска.

    Для увольнения должны быть какие-либо обоснования, но как клуб мог объявить о моей отставке, если нет никаких бумаг, свидетельствующих об этом? Обоснуйте мне, за что и почему, вы меня увольняете! За то, что я говорю правду о мошенниках в клубе? Ну хорошо, прокуратура уже занимается делами этих людей.

    У учредителя "Тобола" Алимжана Калдиярова есть статья за мошенничество — он занимался отмыванием денег. Вы хотите, чтобы с такими проходимцами и ворами, которые позорят "Тобол" и казахский футбол, у нас были какие-либо отношения?

    Им не нравится, что я не занимаюсь левыми делами. Да, я этого никогда не делал и не буду делать! Футбол — чистая и откровенная игра, в Казахстане президент любит этот вид спорта. У меня наболело от того, что происходит в клубе — УЕФА и ФИФА уже занимаются этим вопросом. Я уже написал этим организациям ответы на то, что происходит в "Тоболе", а эти люди пока не поняли, куда окунулись. Жулики портят весь футбол!

    Пока ничего о своем уходе я не подписывал. Если меня уберут из "Тобола", то для Казахстана и их футбола ничего плохого я не сделал. Посмотрим, как сложится мое будущее. Время все покажет», — приводит слова Канчельскиса Sport24.

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