В 22:30 06.12.2023 Брайтон энд Хоув Альбион и Брентфорд начнут матч в английской футбольной Премьер-лиге.

Брайтон энд Хоув Альбион — Брентфорд

Последний матч между собой: Брайтон энд Хоув Альбион — Брентфорд 3:3 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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Календарь и таблица АПЛ

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Прогноз на матч

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Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Брентфорд» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.93 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Брентфорд»).

Трансляция

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