«Брайтон» сыграет на своем поле с «Брентфордом» в рамках 15-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 6 декабря, начало — в 22:30 мск. «Брайтон» — «Брентфорд»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Брайтон»

Пока дружина Роберто Де Дзерби располагается на восьмом месте в турнирной таблице с 22 очками, что можно назвать неплохим результатом в условиях жесточайшей конкуренции в АПЛ.

В последнем туре «Брайтон» потерпел поражение от «Челси» на выезде со счетом 2:3. До этой игры клуб взял три очка после долгого перерыва — шести матча кряду без побед.

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На прошлой неделе «Чайки» провели матч в Лиге Европы на выезде и победили греческий АЕК со счетом 1:0. В этом турнире дела у команды идут неплохо, она уже обеспечила себе выход в плей-офф.

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В то же время, поражение от «Челси» прервало беспроигрышную серию коллектива во всех турнирах в семь поединков во всех турнирах при четырех победах и трех ничьих, так что у хозяев неплохая форма.

«Брентфорд»

«Брентфорд» по итогам 14 туров располагается на 11-й строчке в таблице. Команда набрала 19 очков: одержала 5 побед, потерпела 5 поражений и 4 раза сыграла вничью.

С 21 октября по 4 ноября у «Брентфорда» были три победы кряду. Команда одолела «Бернли» (3:0), «Челси» (2:0) и «Вест Хэм» (3:2), но потом серию прервал «Ливерпуль» (0:3).

Это поражение не стало единичным, и уже в следующем туре «Пчелы» с минимальным результатом 0:1 проиграли дома лидеру АПЛ «Арсеналу».

Неудачную мини-серию коллектив прервал в прошлом поединке чемпионата Англии, в котором на своем поле переиграл новичка Премьер-лиги «Лутон Таун» (3:1).

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом «Брайтон» коэффициент на победу которого равен 1,93. Успех «Брентфорда» оценивается в 3,72, ничья — в 3,97.

В двух из трех последних матчах гости потерпели поражение, где исключением стала победа над одним из аутсайдеров «Лутон Таун».

Поэтому наши прогноз и ставка — «Брайтон» выиграет за 1,93.

Еще один вариант ставки — «Брайтон» выиграл 1-й тайм и матч за 2,76, ведь хозяева, как фаворит, более чем способны реализовать такой сценарий.