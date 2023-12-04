Тер Стегену может потребоваться операция из-за травмы спины

Вратарь «Барселоны»может пропустить все оставшиеся матчи в этом году.

Тер Стегена по-прежнему беспокоят боли в спине, из-за которых он не играл в трех недавних матчах «Барсы».

По информации AS, медицинский штаб каталонского клуба рассматривает вариант, при котором немцу придется перенести операцию, так как консервативное лечение до сих пор не дало заметных результатов.

Если все-таки будет принято решение о хирургическом вмешательстве, тер Стеген пропустит от четырех до шести недель.

«Барселона» занимает третье место в турнирной таблице Ла Лиги после 15 туров. Ранее сине-гранатовые досрочно вышли в плей-офф Лиги чемпионов.