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    Тер Стегену может потребоваться операция из-за травмы спины

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    Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Стеген может пропустить все оставшиеся матчи в этом году.

    Марк-Андре тер Стеген
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    Марк-Андре тер Стеген

    Тер Стегена по-прежнему беспокоят боли в спине, из-за которых он не играл в трех недавних матчах «Барсы».

    По информации AS, медицинский штаб каталонского клуба рассматривает вариант, при котором немцу придется перенести операцию, так как консервативное лечение до сих пор не дало заметных результатов.

    Если все-таки будет принято решение о хирургическом вмешательстве, тер Стеген пропустит от четырех до шести недель.

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