Камоцци: Характер Абаскаля — беда, мне жаль болельщиков «Спартака»

, бывший советник экс-президента «Спартака», высказался о работе наставника красно-белых

Ранее московский клуб в гостях уступил «Ахмату» со счетом 1:2.

«Уже не раз говорил, что думаю об Абаскале, и эти негативные мысли не покидают меня с первого дня работы испанца в России. Не может тренер с характером подростка быть главным тренером в таком клубе. Мне жаль "Спартак" и его болельщиков, среди которых есть и я.

Абаскаль никогда не должен был прийти на пост главного тренера в "Спартаке". Я вижу сейчас две беды: характер этого человека и менеджер, который пригласил испанца в Москву», — сказал Камоцци Sport24.