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    Шахтёр Д — Металлист 1925 смотреть онлайн

    03.12.2023 в 18:00 начнется матч в чемпионате Украины по футболу Шахтёр Д — Металлист 1925

    Футбол Премьер-лига (Украина) Шахтер Донецк
    В 18:00 03.12.2023 Шахтёр Д и Металлист 1925 начнут матч в чемпионате Украины по футболу.

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    Шахтёр Д — Металлист 1925

    Последний матч между собой: Металлист 1925 — Шахтёр Д 1:2 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «Шахтёр Д»).

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