«Фиорентина» обеспечила себе выход из группы, «Ференцварош» вырвал победу у «Чукарички»

Николас Гонсалес (Фиорентина) Фото: globallookpress.com
Итальянская «Фиорентина» была сильнее на своем поле главного конкурента бельгийского «Генка» — 2:1.
Голы в составе победителей на счету Лукас Мартинеса Кватры и Николаса Гонсалеса.
У «Генка» единственный гол забил Йорис Диту.
Футбол. Лига конференций. Группа F
Фиорентина — Генк 2:1
Голы: 0:1 Жорис Кайембе (45'), 1:1 Лукас Мартинес (45 + 4'), 2:1 Николас Гонсалес (пенальти) (82') Фиорентина: Оливер Кристенсен, Фабьяно Паризи (Микаель Кайоде, 46'), Лукас Мартинес (Никола Миленкович, 46'), Йерри Мина, Кристиано Бираги, Антонин Барак (Лукас Бельтран, 59'), Максим Лопес, Альфред Дункан (Артур Мело, 59'), Жонатан Иконе (Йосип Брекало, 82'), Кристиан Куаме, Николас Гонсалес Генк: Хендрик ван Кромбрюгге, Жорис Кайембе, Муджаид Садик, Карлос Куэста, Даниэль Муньос, Алиу Фадера (Кристофер Бонсу Баа, 42'), Джозеф Пэйнтсил, Патрик Грошовски (Билал Эль-Ханнус, 78'), Матиас Галарса, Брайан Хейнен, Толуваласе Арокодаре (Анди Зачири, 58') Предупреждения: Алиу Фадера (20'), Лукас Мартинес (28'), Vincenzo Italiano (44'), Даниэль Муньос (81'), Джозеф Пэйнтсил (89'), Никола Миленкович (90 + 3'), Анди Зачири (90 + 3')
В другой встрече сербский «Чукарички» проиграл венгерскому «Ференцварошу» в добавленное ко второму тайму время — 1:2.
За хозяев отличился Лука Аджич. В составе гостей гол забивали Кристоффер Захариассен и Александер Пешич.
Футбол. Лига конференций. Группа F
Чукарички — Ференцварош 1:2
Голы: 1:0 Лука Аджич (11'), 1:1 Кристоффер Закариассен (83'), 1:2 Александар Пешич (90 + 8') Чукарички: Ненад Филипович, Лука Суботич, Никола Станкович, Боян Ковачевич, Неманья Тошич, Самбу Сиссоко, Стефан Ковач (Вукашин Йованович, 85'), Игор Миладинович (Лютер Сингх, 81'), Джордже Иванович, Лука Аджич (Боица Никчевич, 71'), Михайло Цветкович (Сандей Дамилар Адетунджи, 85') Ференцварош: Денеш Дибуш, Маркос Маркиньос, Кристиан Рамирес (Эльдар Чивич, 46'), Минти Абена (Мухамед Бешич, 69'), Ибрахим Сиссе, Чебраил Макрецкис (Кристиан Листеш, 46'), Кристоффер Закариассен, Мохаммад Абу Фани, Давид Шигер, Адама Траоре (Балинт Катона, 49'), Александар Пешич Предупреждения: Минти Абена (44'), Боица Никчевич (74'), Мохаммад Абу Фани (74'), Никола Станкович (90 + 4'), Кристоффер Закариассен (90 + 7'), Вукашин Йованович (90 + 9'), Александар Пешич (90 + 10')
После пяти туров лидирует «Фиорентина» с 11 очками. «Ференцварош» (9) — второй, «Генк» (6) — третий. «Чукарички» не имеют очков.