Отец Хвичи: Он всегда мечтал и до сих пор мечтает играть за «Реал»

— отец полузащитникавысказался об отношении футболиста к матчу противв Лиге чемпионов.

«Для Хвичи игра с мадридским "Реалом" была особенной. В моей семье все болеют за "Реал", кроме меня.

Хвича всегда мечтал и до сих пор мечтает играть за мадридский "Реал". Я полностью уверен в этом», — приводит слова Кварацхелии-старшего журналист Фабрицио Романо.

Напомним, что «Наполи» проиграл «Реалу» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов со счетом 2:4.

В нынешнем сезоне Хвича провел 19 матчей за «неаполитанцев», забил 4 гола и сделал 4 голевые передачи.