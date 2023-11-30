ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Квинси ПромесКазус Промеса. Как преступный мир Амстердама наживается на футболистах
  • 13:31
    • Сборная России поднялась на одну позицию в рейтинге ФИФА
  • 12:45
    • Экс-игрок сборной России подал иск на 5 млн рублей в отношении МВД за фальсификацию видео с наркотиками
  • 12:09
    • Жамнов отреагировал на информацию о возможном переходе Ковальчука в «Спартак»
  • 11:11
    • Аршавин и Жирков могут стать тренерами в Матче звезд Кубка России
  • 11:05
    • Стало известно, когда Скалони может покинуть сборную Аргентины
    Все новости спорта

    Отец Хвичи: Он всегда мечтал и до сих пор мечтает играть за «Реал»

    Футбол Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов Лига чемпионов Футбол Испании Реал Мадрид Футбол Италии Наполи
    Бадри Кварацхелия — отец полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии высказался об отношении футболиста к матчу против «Реала» в Лиге чемпионов.

    Хвича Кварацхелия
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Хвича Кварацхелия

    «Для Хвичи игра с мадридским "Реалом" была особенной. В моей семье все болеют за "Реал", кроме меня.

    Хвича всегда мечтал и до сих пор мечтает играть за мадридский "Реал". Я полностью уверен в этом», — приводит слова Кварацхелии-старшего журналист Фабрицио Романо.

  • Трансферный дайджест. 21 ноября — 27 ноября
  • Где окажется Кварацхелия, Варан уйдет из «Манчестер Юнайтед» и будущее Томаса Мюллера
  • 27/11/2023

    • Напомним, что «Наполи» проиграл «Реалу» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов со счетом 2:4.

    В нынешнем сезоне Хвича провел 19 матчей за «неаполитанцев», забил 4 гола и сделал 4 голевые передачи.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Ливерпуль» обыграет ЛАСК с разницей минимум в три мяча?
  • «Ливерпуль» — ЛАСК. Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Оформит ли «Вест Хэм» выход в плей-офф Лиги Европы?
  • «Бачка-Топола» — «Вест Хэм». Прогноз и ставки
  • 1.87
    •
  • «Марсель» и «Аякс» скучать не заставят
  • «Марсель» — «Аякс». Прогноз и ставки
  • 2.34
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.08
  • Экспресс дня 30 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Ливерпуль — ЛАСК
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Бачка-Топола — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.34
  • Прогноз на матч Марсель — Аякс
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Серветт — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.93
  • Экспресс дня 1 декабря
  • Завтра в 23:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Гремио — Гояс
  • Футбол
  • Завтра в 01:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Медьедович — Шелбай
  • Теннис
  • Сегодня в 21:30
    •  1.89
  • Прогноз на матч Ван Аш — Микельсен
  • Теннис
  • Сегодня в 20:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры