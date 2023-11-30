В 23:00 30.11.2023 Фиорентина и Генк начнут матч в группе F Лиги конференций.

Фиорентина — Генк

Последний матч между собой: Генк — Фиорентина 2:2 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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Прогноз на матч

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Фиорентина» — «Генк» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.80 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

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