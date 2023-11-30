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    «Фиорентина» — «Генк». Ставка (к. 1.80) и прогноз на футбол, Лига конференций, групповой этап, тур 5, квартет F, 30 ноября 2023 года

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    «Милан» — «Фиорентина». Серия А
    В четверг, 30 ноября итальянская «Фиорентина» на своём поле примет бельгийский клуб «Генк». Это будет матч 5-го тура группового этапа Лиги конференций в квартете F. Встреча начнётся в 23:00 (мск). «Фиорентина» — «Генк»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Лига конференций. Группа F 30 Ноября 2023 года
    Фиорентина
  • Флоренция
    •  Фиорентина 23:00 Генк Генк
  • Лига конференций. Группа F
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    «Фиорентина»

    «Фиорентина» лидер группы F в Лиге конференции. Итальяснкий клуб в 4-х матчах набрал 8 очков, одержав две победы и сыграв два раза вничью.

    В 1-м туре «фиалки» сыграли вничью с бельгийским «Генком» (2:2). В составе «Фиорентины» дважды отличился Лука Раньери.

    Коэффициенты матча Фиорентина — Генк

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    Второй тур в групповом этапе Лиги конференций для «фиалок» также завершился вничью. Итальянский коллектив дважды обменялся голами с «Ференцварошом» (2:2).

    Затем «Фиорентина» выиграла два поединка у сербского коллектива «Чукарички» (6:0 — победа дома и 1:0 — победа в гостях).

    Все прогнозы на Лигу конференций

    В итальянской серии А «фиалки» занимают 8 место. В 13 турах «Фиорентина» одержала 6 побед, 2 матча завершила вничью и 5 раз проиграла.

    В 13-м туре чемпионата Италии «Фиорентина» потерпела поражение в матче с «Миланом» (0:1).

    «Генк»

    В первом туре основной сетки Лиги конференций бельгийцы поделили очки с «Фиорентиной», обменявшись с итальянским клубом голами (2:2). Интересно, что «Генк» дважды пытался догнать соперника по ходу матча. Успешно, в итоге поединок завершился вничью.

    В рамках второго игрового дня «Генк» добился уверенной победы над сербским коллективом «Чукарички» (2:0). В составе победителей отличились полузащитник Брайан Хейнен и нападающий Джозеф Пэинтсил.

    Потом были еще две ничьи с «Ференцварошом» (0:0 — дома и 1:1 — в гостях). Таким образом футболисты «Гента» набрали 6 очков и занимат третье место в турнирной таблице. Столько же баллов у «Ференцвароша», который занимает вторую строчку в квартете.

    В чемпионате Бельгии «Генк» провёл матч 15-го тура, уступив «Стандарту» (0:1). В турнирной таблице бельгийской Про-лиги «Генк» занимает 6 место. В активе команды 24 набранных пункта.

    Прогноз и ставка

    В этом матче букмекеры уверены в успех итальянской команды. На победу «Фиорентины» в этой встрече можно поставить за 1.57, ничью оценивают в 4.30, а победу «Генка» — за 5.31.

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    Прогноз: Есть вероятность, что футболисты «Фиорентины» и «Генка» обменяются голами.

    Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.80.

    Альтернативный прогноз: Также можно сыграть на результативности поединка.

    Альтернативная ставка: Тотал больше 3 с коэффициентом 1.95.

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    «Фиорентина» — «Генк»: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 30.11.2023. Прогнозы на футбол. Соперники устроят голепад?
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