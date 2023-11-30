Дуглас Сантос о новых бразильцах в «Зените»: Пусть приходят с желанием и решимостью

Защитниквысказался о возможных подписаниях бразильских игроков в стан «сине-бело-голубых».

«Возможные подписания бразильцев Артура и Ариаса? Это всегда хорошо, конечно. Пусть они придут и помогут нам. Это важно. Пусть приходят с желанием, решимостью. Тогда они могли бы нам помочь.

Знаю ли я что-нибудь? Я пока ничего не знаю. Просто слухи, — заявил Сантос в интервью журналисту Фабио Алейшо.

В нынешнем сезоне Дуглас Сантос провел 19 матчей за "Зенит" во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 3 голевые передачи.

Ранее защитник высказался о поражении "Зенита" в матче Кубка России с "Динамо" (0:1).