В 16:00 30.11.2023 Брейдаблик и Маккаби Т-А начнут матч в группе B футбольной Лиги конференций.

Брейдаблик — Маккаби Т-А

Последний матч между собой: Маккаби Т-А — Брейдаблик 3:2 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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Прогноз на матч

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Брейдаблик» — «Маккаби Т-А» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.94 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Маккаби Т-А»).

Трансляция

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