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    Увезет ли «Маккаби» 3 очка из Исландии?

    «Брейдаблик» — «Маккаби» Тель-Авив. Ставка (к. 2.94) и прогноз на футбол, Лига конференций, групповой этап, тур 5, квартет B, 30 ноября 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу конференций Прогнозы на Маккаби Тель-Авив Календарь Лиги конференций
    Прогноз и ставки на «Брейдаблик» — «Маккаби» Тель-Авив
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    «Заря» — «Маккаби» Тель-Авив
    В четверг, 30 ноября исландский «Брейдаблик» на своем поле примет израильский «Маккаби» Тель-Авив. Это будет матч 5-го тура группового этапа Лиги конференций в квартете B. Встреча начнётся в 23:00 (мск). «Брейдаблик» — «Маккаби» Тель-Авив: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Лига конференций. Группа B 30 Ноября 2023 года
    Брейдаблик
  • Лига конференций. Группа B
    •  Брейдаблик 23:00 Маккаби Т-А Маккаби Т-А
  • Лига конференций. Группа B
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    «Брейдаблик»

    «Брейдаблик» лишился всех шансов на проход в плей-офф Лиги конференции. Исландский клуб занимает в своей группе последнее четвертое место, не набрав ни одного очка.

    В этом розыгрыше Лиги конференций «Брейдаблик» дважды проиграл бельгийскому «Генту» (2:3 — проигрыш дома и 0:5 — поражение в гостях). Исландский коллектив также уступил «Заре» (0:1 — проигрыш дома) и «Маккаби» Тель-Авив (2:3 — поражение в гостях).

    Все прогнозы на Лигу конференций

    В турнирной таблице исландского первенства «Брейдаблик» занял четвертое место с активом в 41 очко.

    «Маккаби» Тель-Авив

    «Маккаби» из Тель-Авива занимает второе место в группе В Лиги конференций. После четырех матчей израильский клуб набрал 9 очков, одержав три победы и проиграв в одной встрече.

    В первом туре основной сетки Лиги конференций «Маккаби» Тель-Авив выиграл у исландского «Брейдаблика» (3:2). Победу «Маккаби» в этом матче принес гол в исполнении Дана Битона. Также в составе победителей голами отметились Иванн Макон и Эран Захави.

    Была также победа над «Зарей» (3:1), в которой лучшего показателя добился полузащитник «Маккаби» Дор Перец, оформивший дубль, ещё один гол на счету Деррика Лукассена.

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    • И очередная победа над «Зарей» (3:2), в которой результативностью отметился До Перец, оформив дубль и еще один гол забил Эран Зехави.

    В чемпионате Израиля коллектив из Тель-Авива вышел в единоличные лидеры. После 5 туров у «Маккаби» — 13 набранных очков. Это на три балла больше, чем у «Хапоэля» из Хайфы.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры в этом поединке отдают предпочтение гостям. На победу команды «Брейдаблик» можно поставить за 6.15, ничью оценивают в 4.80. А на победу «Маккаби» Тель-Авив — 1.45.

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    Прогноз: В этой паре — безоговорочный фаворит, конечно же «Маккаби». Свой гол израильский клуб точно забьют. Ожидаем очередной разгромной победы команды.

    Ставка: Фора «Маккаби» Тель-Авив (-2) с коэффициентом 2.94.

    Альтернативный прогноз: Также есть вероятность, что в матче будет забито много голов.

    Альтернативная ставка: ТБ 3.5 с коэффициентом 2.22.

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    «Брейдаблик» — «Маккаби» Тель-Авив: прогноз, ставка (2.94), статистика, коэффициенты матча 30.11.2023. Прогнозы на футбол. Увезет ли «Маккаби» 3 очка из Исландии?
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