В четверг, 30 ноября исландский «Брейдаблик» на своем поле примет израильский «Маккаби» Тель-Авив. Это будет матч 5-го тура группового этапа Лиги конференций в квартете B. Встреча начнётся в 23:00 (мск). «Брейдаблик» — «Маккаби» Тель-Авив: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Брейдаблик»

«Брейдаблик» лишился всех шансов на проход в плей-офф Лиги конференции. Исландский клуб занимает в своей группе последнее четвертое место, не набрав ни одного очка.

В этом розыгрыше Лиги конференций «Брейдаблик» дважды проиграл бельгийскому «Генту» (2:3 — проигрыш дома и 0:5 — поражение в гостях). Исландский коллектив также уступил «Заре» (0:1 — проигрыш дома) и «Маккаби» Тель-Авив (2:3 — поражение в гостях).

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В турнирной таблице исландского первенства «Брейдаблик» занял четвертое место с активом в 41 очко.

«Маккаби» Тель-Авив

«Маккаби» из Тель-Авива занимает второе место в группе В Лиги конференций. После четырех матчей израильский клуб набрал 9 очков, одержав три победы и проиграв в одной встрече.

В первом туре основной сетки Лиги конференций «Маккаби» Тель-Авив выиграл у исландского «Брейдаблика» (3:2). Победу «Маккаби» в этом матче принес гол в исполнении Дана Битона. Также в составе победителей голами отметились Иванн Макон и Эран Захави.

Была также победа над «Зарей» (3:1), в которой лучшего показателя добился полузащитник «Маккаби» Дор Перец, оформивший дубль, ещё один гол на счету Деррика Лукассена.

И очередная победа над «Зарей» (3:2), в которой результативностью отметился До Перец, оформив дубль и еще один гол забил Эран Зехави.

В чемпионате Израиля коллектив из Тель-Авива вышел в единоличные лидеры. После 5 туров у «Маккаби» — 13 набранных очков. Это на три балла больше, чем у «Хапоэля» из Хайфы.

Прогноз и ставка

Букмекеры в этом поединке отдают предпочтение гостям. На победу команды «Брейдаблик» можно поставить за 6.15, ничью оценивают в 4.80. А на победу «Маккаби» Тель-Авив — 1.45.

Прогноз: В этой паре — безоговорочный фаворит, конечно же «Маккаби». Свой гол израильский клуб точно забьют. Ожидаем очередной разгромной победы команды.

Ставка: Фора «Маккаби» Тель-Авив (-2) с коэффициентом 2.94.

Альтернативный прогноз: Также есть вероятность, что в матче будет забито много голов.

Альтернативная ставка: ТБ 3.5 с коэффициентом 2.22.