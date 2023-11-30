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    Аршавин или Жирков могут стать тренерами в Матче звезд Кубка России

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    Бывшие футболисты сборной России Андрей Аршавин и Юрий Жирков могут войти в тренерский штаб сборной Пути РПЛ на Матче звезд Кубка России. Об этом сообщила руководитель академии РФС Ирина Баранова.

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    Ранее стало известно, что бывшие футболисты сборной России Александр Мостовой и Сергей Овчинников возглавят сборную Пути РПЛ на Матче звезд Кубка России.

    «У нас очень представительная группа слушателей по программе повышения квалификации на тренерскую лицензию для профессиональных игроков.

    В ней большое количество легенд российского футбола, которые сейчас осваивают в академии РФС новые для себя навыки. Это (Андрей) Аршавин, (Динияр) Билялетдинов, (Игорь) Денисов, (Юрий) Жирков, (Дмитрий) Сычев, (Александр) Самедов, (Роман) Широков и многие другие.

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    • Мы посчитали интересным привлечение наших слушателей к своеобразной практике на Матче звезд Кубка России.

    Один из указанных выше дополнит штаб сборной пути РПЛ под руководством Сергея Овчинникова, где также уже есть Александр Мостовой», — приводит слова Барановой «Р-Спорт».

    Матч звезд Кубка России пройдет 16 декабря в Сколково.

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