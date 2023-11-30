Аршавин или Жирков могут стать тренерами в Матче звезд Кубка России

Бывшие футболисты сборной Россиимогут войти в тренерский штаб сборной Пути РПЛ на Матче звезд Кубка России. Об этом сообщила руководитель академии РФС Ирина Баранова.

Ранее стало известно, что бывшие футболисты сборной России Александр Мостовой и Сергей Овчинников возглавят сборную Пути РПЛ на Матче звезд Кубка России.

«У нас очень представительная группа слушателей по программе повышения квалификации на тренерскую лицензию для профессиональных игроков.

В ней большое количество легенд российского футбола, которые сейчас осваивают в академии РФС новые для себя навыки. Это (Андрей) Аршавин, (Динияр) Билялетдинов, (Игорь) Денисов, (Юрий) Жирков, (Дмитрий) Сычев, (Александр) Самедов, (Роман) Широков и многие другие.

Мы посчитали интересным привлечение наших слушателей к своеобразной практике на Матче звезд Кубка России.

Один из указанных выше дополнит штаб сборной пути РПЛ под руководством Сергея Овчинникова, где также уже есть Александр Мостовой», — приводит слова Барановой «Р-Спорт».

Матч звезд Кубка России пройдет 16 декабря в Сколково.