Пиоли: «Боруссия» не знает, что такое «Сан-Сиро» в Лиге чемпионов

Главный тренер «Милана»поделился ожиданиями от домашнего матча с дортмундскойв пятом туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Скажу только одно: в Дортмунде у "Боруссии" была "желтая стена", но они не знают, что такое "Сан-Сиро" в Лиге чемпионов. Я уверен, что он поможет нам.

Я хочу увидеть команду, которая покажет свою уникальность и все, на что она способна. Мы всегда играем на победу, и я считаю, что команда доказала это.

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В лиге бывают моменты, когда тоже приходится защищаться, но надо делать это компактно.

Я не верю в везение или невезение — мы пропустили несколько голов, потому что сделали что-то не так», — приводит слова Пиоли журналист Джанлука Ди Марцио.

Следить за матчем «Милан» — «Боруссия» Дортмунд можно в специальной трансляции на LiveSport.Ru.