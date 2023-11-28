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    Пиоли: «Боруссия» не знает, что такое «Сан-Сиро» в Лиге чемпионов

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    Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли поделился ожиданиями от домашнего матча с дортмундской «Боруссией» в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов.

    Стефано Пиоли
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    Стефано Пиоли

    «Скажу только одно: в Дортмунде у "Боруссии" была "желтая стена", но они не знают, что такое "Сан-Сиро" в Лиге чемпионов. Я уверен, что он поможет нам.

    Я хочу увидеть команду, которая покажет свою уникальность и все, на что она способна. Мы всегда играем на победу, и я считаю, что команда доказала это.

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    В лиге бывают моменты, когда тоже приходится защищаться, но надо делать это компактно.

    Я не верю в везение или невезение — мы пропустили несколько голов, потому что сделали что-то не так», — приводит слова Пиоли журналист Джанлука Ди Марцио.

    Следить за матчем «Милан» — «Боруссия» Дортмунд можно в специальной трансляции на LiveSport.Ru.

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