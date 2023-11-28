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    «Боруссия» попытается убрать конкурента

    «Милан» — «Боруссия» Д. Ставка (к. 1.96) и прогноз на Лигу чемпионов 28 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Милан» — «Боруссия» Д
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    Нападающий «Боруссии» Никлас Фюллькруг
    «Милан» на своем поле сыграет с дортмундской «Боруссией» в рамках Лиги чемпионов. Игра состоится 28 ноября, 23:00 (мск). «Милан» — «Боруссия» Д: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа F 28 Ноября 2023 года
    Милан
  • Милан
    •  Милан 23:00 Боруссия Д Боруссия Д
  • Дортмунд
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    «Милан»

    «Россонери» после четырех матчей идут на третьем месте в группе F с пятью очками. В последней игре они нанесли поражение «ПСЖ» со счетом 2:1. Игра получилась очень яркой и «Милан» заслуженно взял три очка.

    Голы в том матче забивали Оливье Жиру и Рафаэль Леао, забивавшие в начале каждого из таймов. В чемпионате «Италии» в минувшие выходные «Милан» одержал непростую победу над «Фиорентиной» (1:0).

    Коэффициенты матча Милан — Боруссия Д

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    В конце первого тайма Тео Эрнандес реализовал пенальти. «Фиалки» играли лучше и должны были, как минимум не проиграть, но «россонери» выстояли и при этом сэкономили силы перед решающей игрой в Лиге чемпионов.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    В игре против «Боруссии» не сможет, скорее всего, сыграть Рафаэль Леао. Это огромная потеря для команды с точки зрения атакующих действий. Напомним, что матч первого круга между ними завершился вничью (0:0).

    «Боруссия» Дортмунд

    После четырех матчей команда Эдина Терзича лидирует в самой сложной группе отборочного раунда Лиги чемпионов с 7 очками. В последнем туре «шмели» обыграли «Ньюкасл» со счетом 2:0.

    Голы в том матче забивали Никлас Фюллькруг и Юлиан Брандт. «Сороки» вообще оказались очень удобным соперником для «Боруссии» Дортмунд. В первой игре также была одержана победа (1:0).

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    В Бундеслиге в последнем туре была уверенно обыграна «Боруссия» Менхенгладбах (4:2). В том матче к 28-й минуте «шмели» уступали 0:2, но нашли в себе силы перевернуть игру и забить четыре безответных мяча.

    Вообще, в чемпионате Германии «Боруссия» играет очень натужно, но более открыто, при этом стабильно набирает очки. В Лиге чемпионов она гораздо прагматичнее, меньше пропускает, идет вперед не такими большими силами. Там уровень сопротивления соперников гораздо выше и команда понимает, что отыграться будет гораздо сложнее, чем в Бундеслиге.

    Прогноз и ставка

    Перед этим матчем букмекеры считают явным фаворитом «Милан». На его победу дают 2,03. На «Боруссию» — 4,0. На ничью — 3,60.

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    Первый матч между ними получился очень прагматичным, команды почти не создавали опасных моментов и счет 0:0 в той игре стал закономерным итогом.

    Вряд ли в предстоящей игре стоит ждать обилия голов, так как цена ошибки очень велика и поражение может существенно снизить шансы выйти из группы. По нашему мнению, неплохим вариантом для ставки станут «тотал меньше 2,5» за 1,96. Плюс не стоит забывать, что вряд ли сыграет Рафаэль Леао, который является главным генератором идей в атаке «Милана».

    В качестве более рискового варианта можно попробовать взять прогноз на победу «Боруссии» с форой 0 за 2,90. Гости точнее не слабее, а при должном везении могут легко увезти три очка из Милана, обеспечив себе выход из группы за тур до конца.

    А еще есть дерзкая ставка на матч «Милан» — «Боруссия» Д за 5.55.

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    «Милан» — «Боруссия» Д: прогноз, ставка (1.96), статистика, коэффициенты матча 28.11.2023. Прогнозы на футбол. «Боруссия» попытается убрать конкурента
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