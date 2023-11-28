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    Голепад на «Сан-Сиро» заказывали?!

    «Милан» — «Боруссия» Д. Дерзкая ставка за 5.55 на матч Лиги чемпионов 28 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Милан» — «Боруссия» Д
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    Оливье Жиру
    «Милан» сыграет на своем поле с «Боруссией» Д в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет 28 ноября, начало — в 23:00 мск. «Милан» — «Боруссия» Д: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа F 28 Ноября 2023 года
    Милан
  • Милан
    •  Милан 23:00 Боруссия Д Боруссия Д
  • Дортмунд
    •

    «Милан»

    Миланцы в своем квартете пока только третьи. Правда, отставание от лидера группы измеряется всего 2 очками.

    Вот только с результативностью у «россонери» ситуация не очень. В 4 турах Лиги чемпионов команда отличилась всего двумя голами.

    Коэффициенты матча Милан — Боруссия Д

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  • 2.033.603.80Бонус$9500
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    В своем предыдущем поединке команда «Милан» сумел победить. Дома команда Стефано Пьоли переиграла «Фиорентину» (1:0).

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    В кадровом плане у каталонцев не все благополучно. Лазарет все никак не опустеет, зато отдохнул Оливье Жиру, пропускавший последний тур Серии А из-за дисквалификации.

    Несомненно, миланцы будут максимально активны в атаке. Жиру и его партнеры твердо намерены оказаться в дуэте лидеров группы.

    «Боруссия» Д

    Несмотря на лидерство в группе, дортмундцам покой только снится. Все 4 команды идут кучно, и любой результат может смешать карты.

    С атакой у команды не все так позитивно. В четырех матчах Лиги чемпионов игроки «Боруссии» Д забили всего 3 мяча.

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    • В своем последнем поединке «Боруссия» Д добыла три очка. В битве с «Боруссией» М команда проявила характер (4:3).

    А вот до того дортмундцы уступили «Штутгарту» (1:2). Зато команда улучшила свою ситуацию в Лиге чемпионов, переиграв «Ньюкасл» (2:0).

    Гости в этой встрече явно не планируют лишь обороняться. Дортмундцы явно способны прибавить в плане реализации.

    Ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Милана» предлагают — 2.02.

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    На викторию «Боруссии» Д дают — 3.96, ничья оценена — в 3.73.

    Обе команды явно способны прибавить в плане реализации, так что ждем остроатакующей игры.

    Для тех, кто готов рискнуть, наш прогноз — Тотал больше 4.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 5.55. Еще вариант для ставки — Тотал больше 5.5 за 13.50.

    Для остальных — более умеренный прогноз.

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    «Милан» — «Боруссия» Д: прогноз, ставка (5.55), статистика, коэффициенты матча 28.11.2023. Прогнозы на футбол. Голепад на «Сан-Сиро» заказывали?!
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