«Милан» сыграет на своем поле с «Боруссией» Д в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет 28 ноября, начало — в 23:00 мск. «Милан» — «Боруссия» Д: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Милан»

Миланцы в своем квартете пока только третьи. Правда, отставание от лидера группы измеряется всего 2 очками.

Вот только с результативностью у «россонери» ситуация не очень. В 4 турах Лиги чемпионов команда отличилась всего двумя голами.

Коэффициенты матча Милан — Боруссия Д 1X2Новым игрокам 2.033.603.80Бонус$9500

В своем предыдущем поединке команда «Милан» сумел победить. Дома команда Стефано Пьоли переиграла «Фиорентину» (1:0).

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В кадровом плане у каталонцев не все благополучно. Лазарет все никак не опустеет, зато отдохнул Оливье Жиру, пропускавший последний тур Серии А из-за дисквалификации.

Несомненно, миланцы будут максимально активны в атаке. Жиру и его партнеры твердо намерены оказаться в дуэте лидеров группы.

«Боруссия» Д

Несмотря на лидерство в группе, дортмундцам покой только снится. Все 4 команды идут кучно, и любой результат может смешать карты.

С атакой у команды не все так позитивно. В четырех матчах Лиги чемпионов игроки «Боруссии» Д забили всего 3 мяча.

В своем последнем поединке «Боруссия» Д добыла три очка. В битве с «Боруссией» М команда проявила характер (4:3).

А вот до того дортмундцы уступили «Штутгарту» (1:2). Зато команда улучшила свою ситуацию в Лиге чемпионов, переиграв «Ньюкасл» (2:0).

Гости в этой встрече явно не планируют лишь обороняться. Дортмундцы явно способны прибавить в плане реализации.

Ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Милана» предлагают — 2.02.

На викторию «Боруссии» Д дают — 3.96, ничья оценена — в 3.73.

Обе команды явно способны прибавить в плане реализации , так что ждем остроатакующей игры.

Для тех, кто готов рискнуть, наш прогноз — Тотал больше 4.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 5.55. Еще вариант для ставки — Тотал больше 5.5 за 13.50.

Для остальных — более умеренный прогноз.