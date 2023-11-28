«Милан»
Миланцы в своем квартете пока только третьи. Правда, отставание от лидера группы измеряется всего 2 очками.
Вот только с результативностью у «россонери» ситуация не очень. В 4 турах Лиги чемпионов команда отличилась всего двумя голами.
Коэффициенты матча Милан — Боруссия Д
В своем предыдущем поединке команда «Милан» сумел победить. Дома команда Стефано Пьоли переиграла «Фиорентину» (1:0).
Все прогнозы на Лигу чемпионов
В кадровом плане у каталонцев не все благополучно. Лазарет все никак не опустеет, зато отдохнул Оливье Жиру, пропускавший последний тур Серии А из-за дисквалификации.
Несомненно, миланцы будут максимально активны в атаке. Жиру и его партнеры твердо намерены оказаться в дуэте лидеров группы.
«Боруссия» Д
Несмотря на лидерство в группе, дортмундцам покой только снится. Все 4 команды идут кучно, и любой результат может смешать карты.
С атакой у команды не все так позитивно. В четырех матчах Лиги чемпионов игроки «Боруссии» Д забили всего 3 мяча.
В своем последнем поединке «Боруссия» Д добыла три очка. В битве с «Боруссией» М команда проявила характер (4:3).
А вот до того дортмундцы уступили «Штутгарту» (1:2). Зато команда улучшила свою ситуацию в Лиге чемпионов, переиграв «Ньюкасл» (2:0).
Гости в этой встрече явно не планируют лишь обороняться. Дортмундцы явно способны прибавить в плане реализации.
Ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Милана» предлагают — 2.02.
На викторию «Боруссии» Д дают — 3.96, ничья оценена — в 3.73.
Обе команды
Для тех, кто готов рискнуть, наш прогноз — Тотал больше 4.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 5.55. Еще вариант для ставки — Тотал больше 5.5 за 13.50.
Для остальных — более умеренный прогноз.