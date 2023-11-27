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    «Милан» — «Боруссия» Дортмунд. Онлайн

    Онлайн-трансляция матча группового этапа Лиги Чемпионов между «Миланом» и дортмундской «Боруссией»

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    «Милан»
    В группе F итальянский «Милан» сыграет против «Боруссии» из Дортмунда в рамках 5-го тура Лиги Чемпионов. За ходом встречи приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Начало матча — 28 ноября в 23:00 по московскому времени. Присоединяйтесь!

    До матча

    «Милан»

    «Милан» расположился на третьем месте в группе F, записав в свой актив 5 очков в 4-х матчах. На счету итальянской команды одна победа, две ничьи и поражение с разницей забитых и пропущенных мячей 2:4. От лидера квартета «Боруссии» подопечные Пиоли отстают на 2 очка, от второго ПСЖ — на одно.

    В предыдущем туре «Милан» смог впервые отличиться на групповом этапе, в волевом стиле одолев дома ПСЖ — 2:1. Это победа также стала для итальянской команды первой после двух нулевых ничьих на старте с «Ньюкаслом» и «Боруссией», а также фиаско с парижанами в гостях (0:3).

    «Милан» идет третьим в турнирной таблице Серии А, набрав 26 очков в 13-ти матчах. В крайнем туре чемпионата Италии «россонери» с минимальным счетом обыграли дома «Фиорентину» (1:0).

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    «Боруссия» Дортмунд

    Немецкая команда возглавляет квартет F, оформив 7 очков в 4-х турах. Отрыв от идущего вторым ПСЖ составляет один балл. На счету дортмундцев две победы при одной ничьей и одном поражении. Разница забитых и пропущенных мячей «Боруссии» составляет 3:2.

    Подопечные Эдина Терзича начали групповой этап с гостевого поражения от ПСЖ — 0:2. Далее «Боруссия» дома разошлась миром с «Миланом» (0:0), а затем обыграла «Ньюкасл» в обоих матчах — 1:0 на выезде и 2:0 на своем поле.

    Дортмундцы занимают четвертую позицию в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. На счету «Боруссии» 24 очка в 12-ти матчах. В крайнем туре чемпионата Германии «шмели» со счетом 4:2 обыграли «Боруссию» из Мёнхенгладбаха, уступая по ходу встречи в два мяча.

    Личные встречи

    В 5-ти официальных очных матчах на счету каждой из команд по две победы и еще в одном случае была зафиксирована ничья.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Милан» — «Боруссия» Дортмунд с коэффициентом 1.96.

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