«Балтика» — «Локомотив»: счет матча 2:2, обзор голов

Сергей Игнашевич Фото: globallookpress.com
Железнодорожники отличились первыми на 16-й минуте. Гол забил Тимур Сулейманов.
Хозяева во втором тайме не только отыгрались, но и вышли вперед. Отличились Тигран Аванесян и Натан Гассама. «Локомотив» отыгрался в компенсированное время благодаря точному удару Тимура Сулейманова.
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Балтика — Локомотив 2:1
Голы: 0:1 Тимур Сулейманов (16'), 1:1 Тигран Аванесян (65'), 2:1 (69') Балтика: Сослан Джанаев, Натан Гассама, Никола Радмановац, Гильермо Сото, Кирилл Маляров, Александр Жиров, Тигран Аванесян, Артур Галоян, Александр Осипов, Максим Кузьмин, Анхело Энрикес Локомотив: Гилерме, Максим Ненахов, Евгений Морозов, Лукас Фассон, Наир Тикнизян, Дмитрий Баринов, Артём Карпукас, Сергей Пиняев, Антон Миранчук, Рифат Жемалетдинов, Тимур Сулейманов Предупреждение: Кирилл Маляров (49')